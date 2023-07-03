聽新聞
test
0:00 / 0:00
綠園道改善計畫 嘉市興嘉國小前封路施工 搶暑假完工
嘉義市政府於興嘉國小重慶路周邊辦理綠園道-道將圳改善計畫，即日起封閉重慶路溫州一街至新民路段南側慢車道，興嘉國小大門前整個路段被封，出入要從側門；校長朱麗乖無奈表示，這項工程延宕太久，一些工具放在校外圳溝旁，妨礙觀瞻，希望工程能夠在暑假如期完工。
校長朱麗乖表示，不知道這工程怎麼會做那麼久，原本今年7月20日完工，協調後又慢1個月要到8月20日，暫時停工期間，將一些工具放置在校外的圳溝旁，妨礙觀瞻已很久，希望工程能夠在暑假如期完工。
市府工務處表示，工程施作需要其他單位協調配合，尤其是周邊道路交通，加上擔心影響學童及家長接送上下學，所以才會延到暑假期間施作，會如期在暑假內完工。
為改善道將圳周邊環境，市府向中央爭取「綠園道-道將圳改善」計畫補助，進行水岸環境營造，打造友善的人行環境空間，提供市民休憩及賞景的場所。工程經費3062萬元，施工期223日曆天。
工務處表示，興嘉國小前這路段因側溝與緣石拆除、清淤、重做頂蓋有重機具與裸露材料等安全疑慮，須封路避免民眾闖入，自7月起至8月29日止重慶路（溫州一街至新民路)）南側慢車單行道封路，全線封閉禁止進入。封閉長度約300公尺，於暑假期間施作，預計8月20日完工。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言