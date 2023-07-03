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綠園道改善計畫 嘉市興嘉國小前封路施工 搶暑假完工

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
興嘉國小大門前整條路段已封閉。記者李宗祐／攝影
興嘉國小大門前整條路段已封閉。記者李宗祐／攝影

嘉義市政府於興嘉國小重慶路周邊辦理綠園道-道將圳改善計畫，即日起封閉重慶路溫州一街至新民路段南側慢車道，興嘉國小大門前整個路段被封，出入要從側門；校長朱麗乖無奈表示，這項工程延宕太久，一些工具放在校外圳溝旁，妨礙觀瞻，希望工程能夠在暑假如期完工。

校長朱麗乖表示，不知道這工程怎麼會做那麼久，原本今年7月20日完工，協調後又慢1個月要到8月20日，暫時停工期間，將一些工具放置在校外的圳溝旁，妨礙觀瞻已很久，希望工程能夠在暑假如期完工。

市府工務處表示，工程施作需要其他單位協調配合，尤其是周邊道路交通，加上擔心影響學童及家長接送上下學，所以才會延到暑假期間施作，會如期在暑假內完工。

為改善道將圳周邊環境，市府向中央爭取「綠園道-道將圳改善」計畫補助，進行水岸環境營造，打造友善的人行環境空間，提供市民休憩及賞景的場所。工程經費3062萬元，施工期223日曆天。

工務處表示，興嘉國小前這路段因側溝與緣石拆除、清淤、重做頂蓋有重機具與裸露材料等安全疑慮，須封路避免民眾闖入，自7月起至8月29日止重慶路（溫州一街至新民路)）南側慢車單行道封路，全線封閉禁止進入。封閉長度約300公尺，於暑假期間施作，預計8月20日完工。

施工期間改道示意圖。圖／嘉義市政府提供
施工期間改道示意圖。圖／嘉義市政府提供
大型機具停放在興嘉國小前。記者李宗祐／攝影
大型機具停放在興嘉國小前。記者李宗祐／攝影

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