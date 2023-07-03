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台南安平工業區道路破損求助無門 立委爭取4000萬改善

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安平工業區內路面老舊、破損不堪，經常影響人車通行及安危，立委陳亭妃邀集經濟部工業局會勘。圖／陳亭妃提供
台南市安平工業區內路面老舊、破損不堪，經常影響人車通行及安危，立委陳亭妃邀集經濟部工業局會勘。圖／陳亭妃提供

台南市安平工業區內路面老舊、破損不堪，經常影響人車通行及安危，廠商求助市議員周麗津，經請立委陳亭妃協助，今日邀集經濟部工業局會勘，確認自新樂路至新平路路面多有填補，導致顛簸不平，決定分2年重新翻修，金額4千萬元。

工業局工業區組副組長林怡妏至現場共同會勘，彰南里吳明達里長也到場關心，周麗津指出，安平工業區內路面老舊破損已久，因工業區隸屬中央管轄，沒辦法在地方緊急通報處置，導致廠商求助無門。有賴陳亭妃反映經濟部，直接邀集工業局代表南下會勘，決議耗費4000萬元進行路面改善翻新工程。

陳亭妃表示，安平工業區在民國60幾年就開發，歷史悠久，還有靠近海港、客運、濱海公路及機場的絕佳地理位置，吸引許多廠商進駐，卻因為路面問題導致業者不便，因此要求經濟部工業局務必加強維護工業區內路面平整，維繫工業區運作品質。

廠商也反應，由於目前是登革熱的高峰期，安平工業區屬於舊工業區，而且又較靠近仁德、東區等熱區，員工都是來自四面八方，安平工業區的登革熱清消很重要。陳亭妃立即要求經濟部工業局應該主動協助各個工業區，請環保署給予相關的清消資源，讓廠商可以更加安心，工業局立即允諾，立刻啟動相關程序協助。

陳亭妃 登革熱

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