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聞名海內外的北港老塗獅 團主黃厚銘獲登錄文資技術保存者

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
聞名海內外的北港老塗獅白鶴獅團是北港最具規模的藝陣，藝師黃厚銘以傳統的脫胎技法製作獅頭與白鶴，獲雲林縣登錄為雲林縣文化資產保存技術保存者。圖／文觀處提供
聞名海內外的北港老塗獅白鶴獅團是北港最具規模的藝陣，藝師黃厚銘以傳統的脫胎技法製作獅頭與白鶴，獲雲林縣登錄為雲林縣文化資產保存技術保存者。圖／文觀處提供

北港老塗獅多年來培育海內外無數武術好手，承襲百年武術獅陣，尤其老塗獅的白鶴獅陣，更是雲林保留最完整，也是每年北港媽祖出巡最龐大的獅陣，是北港百年藝陣武團的代表之一，老塗獅黃清塗的兒子黃厚銘傳承父藝，不論舞獅、獅頭製作，技藝超人，獲登錄為雲林縣文化資產保存技術保存者，昨晚由縣府授證。

雲林縣傳統表演藝術「白鶴獅陣」2019年登錄為無形文化資產，保存者為雲林老塗獅藝陣文化發展協會長黃厚銘，藝師黃厚銘師承父親黃清塗，自幼學習武術、白鶴獅陣及白鶴獅的製作技術，不僅充分掌握傳統製作技巧，更熟悉相關歷史沿革知識，積極培育後進及技藝傳承。

昨晚在北港灣內社區的「2023傳統武術夏令營」由副縣長謝淑亞、文化觀光處長陳璧君主持文化資產保存技術保存者授證儀式。

「白鶴獅陣」所使用的獅頭、白鶴、獅鬼等，有獨特的傳統製作方法，黃厚銘大師不僅帶領老塗獅白鶴獅陣，更擁有一手製作獅頭的好手藝，至今依舊保有古傳統的脫胎技法，相當特別。

黃厚銘說明獅頭、白鶴、獅鬼等的脫胎技法的工序指出，先以土模塑形，貼5層紙、2層布，乾燥後再將土胎敲除，割離原紙模，組裝縫合，加上竹框固定，再上色彩繪，裝毛飾、獅耳、紅綵即可完成，白鶴與獅鬼的製作方法大致相同。

副縣長謝淑亞表示，黃厚銘藝師所傳承的「白鶴獅製作技術」，是傳統表演藝術「白鶴獅陣」中非常重要的製作技術，黃大師不僅技藝精湛，多年來致力於白鶴獅陣文化傳承和推廣，值得肯定。

文觀處長陳璧君也表示，黃厚銘大師不僅積極推廣「白鶴獅陣」文化藝術，包含傳統武術、食鶴拳、白鶴獅陣，更熟稔整個白鶴獅製作技術工法，此次登錄及認定實至名歸，期待過技術保存，讓白鶴獅陣文化得以永續長存。

北港老塗獅藝師黃厚銘以傳統的脫胎技法製作獅頭與白鶴，獲雲林縣登錄為雲林縣文化資產保存技術保存者。圖／文觀處提供
北港老塗獅藝師黃厚銘以傳統的脫胎技法製作獅頭與白鶴，獲雲林縣登錄為雲林縣文化資產保存技術保存者。圖／文觀處提供
北港老塗獅藝師黃厚銘，以傳統的脫胎技法製作獅頭與白鶴，獲雲林縣登錄為雲林縣文化資產保存技術保存者。圖／文觀處提供
北港老塗獅藝師黃厚銘，以傳統的脫胎技法製作獅頭與白鶴，獲雲林縣登錄為雲林縣文化資產保存技術保存者。圖／文觀處提供
聞名海內外的北港老塗獅白鶴獅團是北港最具規模的藝陣，藝師黃厚銘以傳統的脫胎技法製作獅頭與白鶴，獲雲林縣登錄為雲林縣文化資產保存技術保存者。圖／文觀處提供
聞名海內外的北港老塗獅白鶴獅團是北港最具規模的藝陣，藝師黃厚銘以傳統的脫胎技法製作獅頭與白鶴，獲雲林縣登錄為雲林縣文化資產保存技術保存者。圖／文觀處提供
北港老塗獅藝師黃厚銘，以傳統的脫胎技法製作獅頭與白鶴，獲雲林縣登錄為雲林縣文化資產保存技術保存者。圖／文觀處提供
北港老塗獅藝師黃厚銘，以傳統的脫胎技法製作獅頭與白鶴，獲雲林縣登錄為雲林縣文化資產保存技術保存者。圖／文觀處提供
聞名海內外的北港老塗獅白鶴獅團是北港最具規模的藝陣。圖／文觀處提供
聞名海內外的北港老塗獅白鶴獅團是北港最具規模的藝陣。圖／文觀處提供
聞名海內外的北港老塗獅白鶴獅團是北港最具規模的藝陣，藝師黃厚銘以傳統的脫胎技法製作獅頭與白鶴，獲雲林縣登錄為雲林縣文化資產保存技術保存者。圖／文觀處提供
聞名海內外的北港老塗獅白鶴獅團是北港最具規模的藝陣，藝師黃厚銘以傳統的脫胎技法製作獅頭與白鶴，獲雲林縣登錄為雲林縣文化資產保存技術保存者。圖／文觀處提供

文化資產 北港 雲林

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