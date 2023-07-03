市長獎創意合照受期待 黃偉哲忍腰傷配合擺拍

每年6月各地學校紛紛舉行畢業典禮，過程中少不了頒獎的段落，台南的市長獎最令學生期待，市長黃偉哲盡力配合學生各種創意姿勢合照，昨天忍著腰傷不適與學生合照仍獲好評。

台南市政府昨天在慈濟高中辦理111學年度市長獎頒獎典禮第3場次，黃偉哲親自出席頒獎，但也向獲獎者表示，因為剛出訪回國，趕行程時不慎扭傷造成腰部不適，對於無法配合較高難度擺拍演出，感到非常抱歉。

黃偉哲隨後在臉書以「市長陪你拍第二彈之偉哲閃到腰」為題發文，並上傳多張與得獎學生合照，引發不少網友留言討論。

知名作家吳子雲（藤井樹）留言，「市長，要不要把這活動名字乾脆改成市長陪你閃到腰？」；牙醫史書華說，「下次倒立」；新北市議員陳乃瑜留言，「市長辛苦了啊，孩子們一定很開心」；黃偉哲則打趣回覆，「我們請局處研議一下改活動名稱」、「等我腰好再練練看」。

黃偉哲幕僚今天告訴中央社記者，已成為台南特色的「市長陪你拍」系列，起源於某次頒獎典禮前，學生詢問是否能有比較不一樣的合照姿勢，黃偉哲得知後欣然答應，後來有張下腰合照在臉書粉專公布後，逗趣姿勢引發熱議，令人聯想到日本京都大學畢業典禮各種創意搞怪，成為台南學子們期盼的行程。

幕僚指出，昨天的市長陪你拍活動出現兩個小插曲，首先是黃偉哲事前向學子們告知腰部不適後，學生們也很體諒，動作難度減輕不少；然而，其中1名學生要揹起黃偉哲時，因重心不穩，讓黃偉哲不小心摔在舞台上，黃偉哲立刻起身，詢問學生有沒有事，並表示自己沒大礙，在場的家長們也肯定正向身教。