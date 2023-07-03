快訊

重量級配息來了！0050、0056兩檔18日除息 單期殖利率出爐

被控性騷！陳建州遭爆1動作反擊 大牙：我會勇敢面對這一切

東京新橋大樓起火！碎玻璃四散、傳出爆炸聲 釀4人受傷

市長獎創意合照受期待 黃偉哲忍腰傷配合擺拍

中央社／ 台南3日電

每年6月各地學校紛紛舉行畢業典禮，過程中少不了頒獎的段落，台南的市長獎最令學生期待，市長黃偉哲盡力配合學生各種創意姿勢合照，昨天忍著腰傷不適與學生合照仍獲好評。

台南市政府昨天在慈濟高中辦理111學年度市長獎頒獎典禮第3場次，黃偉哲親自出席頒獎，但也向獲獎者表示，因為剛出訪回國，趕行程時不慎扭傷造成腰部不適，對於無法配合較高難度擺拍演出，感到非常抱歉。

黃偉哲隨後在臉書以「市長陪你拍第二彈之偉哲閃到腰」為題發文，並上傳多張與得獎學生合照，引發不少網友留言討論。

知名作家吳子雲（藤井樹）留言，「市長，要不要把這活動名字乾脆改成市長陪你閃到腰？」；牙醫史書華說，「下次倒立」；新北市議員陳乃瑜留言，「市長辛苦了啊，孩子們一定很開心」；黃偉哲則打趣回覆，「我們請局處研議一下改活動名稱」、「等我腰好再練練看」。

黃偉哲幕僚今天告訴中央社記者，已成為台南特色的「市長陪你拍」系列，起源於某次頒獎典禮前，學生詢問是否能有比較不一樣的合照姿勢，黃偉哲得知後欣然答應，後來有張下腰合照在臉書粉專公布後，逗趣姿勢引發熱議，令人聯想到日本京都大學畢業典禮各種創意搞怪，成為台南學子們期盼的行程。

幕僚指出，昨天的市長陪你拍活動出現兩個小插曲，首先是黃偉哲事前向學子們告知腰部不適後，學生們也很體諒，動作難度減輕不少；然而，其中1名學生要揹起黃偉哲時，因重心不穩，讓黃偉哲不小心摔在舞台上，黃偉哲立刻起身，詢問學生有沒有事，並表示自己沒大礙，在場的家長們也肯定正向身教。

黃偉哲 台南

延伸閱讀

陸軍砲訓部遷建關廟 第四條聯外道路今動土

2023年台南愛文芒果評鑑頒獎 楠西農友莊賢隆特等奪冠

全國夢N社群力大爆發 千名教師齊聚台南數位專業成長

青春專案聯合稽查 台南市長宣示打擊犯罪決心

相關新聞

吃頓飯都難！台南新營轉運站啟用逾2年 無餐飲店只有夾娃娃機

台南溪北地區重要交通運輸門戶新營轉運站，啟用迄今2年餘，因轉運站遠離新營市區，站內店鋪長期關門連一處餐飲店都沒，僅有自動...

台南安平工業區道路破損 求助無門 立委爭取4000萬改善

台南市安平工業區內路面老舊、破損不堪，經常影響人車通行及安危，廠商求助市議員周麗津，經請立委陳亭妃協助，今日邀集經濟部工...

聞名海內外的北港老塗獅 團主黃厚銘獲登錄文資技術保存者

北港老塗獅多年來培育海內外無數武術好手，承襲百年武術獅陣，尤其老塗獅的白鶴獅陣，更是雲林保留最完整，也是每年北港媽祖出巡...

台南對自駕族群規畫3旅遊路線 避車流吃冰採果玩海濱

暑假到了，為迎接親子及家庭自駕旅遊族群，台南觀旅局以境內3條快速道路配合產業活動及旅遊熱點，規畫3條行家眼中的旅遊路線，...

台南虎頭埤風景區推廣露營 今天起至8月底露營門票免費

台南虎頭埤風景區推廣露營，今天起至8月31日止，平日來虎頭埤風景區露營，門票免費，露營營位每帳500元。

陸軍砲訓部遷建關廟 第四條聯外道路今動土

台南陸軍砲兵訓練指揮部將在2025年起遷建至關廟湯山營區，台南市府針對湯山營區周邊及聯外道路進行規畫。今天舉行第四條「新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦