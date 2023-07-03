台南對自駕族群規畫3旅遊路線 避車流吃冰採果玩海濱

暑假到了，為迎接親子及家庭自駕旅遊族群，台南觀旅局以境內3條快速道路配合產業活動及旅遊熱點，規畫3條行家眼中的旅遊路線，就來趟不一樣的盛夏台南之旅。

3條旅遊路線為「芒果控必收一日山海遊！產地現採，超俗超爆量消暑芒菓冰之旅」、「一路往南，漁村生態飽覽，台南西濱漁鹽瑰麗美景之旅」「大熱天雨天皆適用，藝文氣息加倍提升，親子寓教於樂之旅」。

「暑假來了，台南也準備好了」，市長黃偉哲表示，推出水域遊憩、產業活動、藝文之旅、音樂慶典等迎接每名造訪的旅客，除了觀光景點、美食小吃等旅遊路線外，更有配合時節、活動或產季的限定深度遊。尤其正值芒果季，來產地直接購買絕對物超所值。而來台南怎麼可以沒有濱海漁港與鹽田生態行，走不一樣的體驗路線，絕對讓你回去對臺南更想念」。

觀旅局長林國華說，台南是觀光大城，不論三五好友、夫妻情侶、親子家庭、銀髮族等各類旅遊型態都會將台南視為首選造訪城市之一，這3條以快速公路為主的不同行程，白天外出走踏景點體驗在地風情，晚間入住飯店民宿後再以步行或騎乘YouBike微笑單車徐行，享受古都夜間氛圍，大啖美食小吃。