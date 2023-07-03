快訊

重量級配息來了！0050、0056兩檔18日除息 單期殖利率出爐

被控性騷！陳建州遭爆1動作反擊 大牙：我會勇敢面對這一切

東京新橋大樓起火！碎玻璃四散、傳出爆炸聲 釀4人受傷

台南農產與美食展現魅力 日本展售創佳績

中央社／ 台南3日電

台南市政府於6月30日至7月2日在日本前橋市赤城驛站舉辦「台南祭」活動，共吸引5萬人次參與，銷售金額逾140萬日圓，以精心烹調美食和多樣農特產品展現台南獨特魅力。

台南市政府農業局今天新聞稿指出，台南祭活動在日本前橋市赤城驛站屋外廣場持續3天，共有10個攤位、9家台南廠商展售道地台南飲食與農特產品，現場產品供不應求，昨天中午幾乎完售，還有很多人詢問在日本哪裡可以購買，凸顯美食和農產品魅力，拉近了台南與日本民眾距離。

台南市農業局指出，台南祭將台南風貌和優質農產品傳遞給日本民眾，促進台日農業合作，推動經濟交流和相互理解，活動中推廣新市區茶豆香酥、鹽水區番茄果乾及新化區鳳梨酥等產品，現場詢問度很高，將持續輔導商品在日本上架。

農業局指出，台南農產品在日本大受歡迎，市府將持續透過多元模式行銷，拓展農產品外銷市場，創造農貿經濟效益。

台南 日本 美食

延伸閱讀

日本航空辦七夕祈福許願 旅客將心願掛上許願竹

「航海王」日本聲優田中真弓 「聲音」演出真人版

小馬青少棒／日本輸不起？桃園隊亞太冠軍被取消 桃市棒委會抗議不容汙衊

投資日股宜重匯率避險 富邦：富邦日本 ETF 免擔心匯率風險

相關新聞

吃頓飯都難！台南新營轉運站啟用逾2年 無餐飲店只有夾娃娃機

台南溪北地區重要交通運輸門戶新營轉運站，啟用迄今2年餘，因轉運站遠離新營市區，站內店鋪長期關門連一處餐飲店都沒，僅有自動...

台南安平工業區道路破損 求助無門 立委爭取4000萬改善

台南市安平工業區內路面老舊、破損不堪，經常影響人車通行及安危，廠商求助市議員周麗津，經請立委陳亭妃協助，今日邀集經濟部工...

聞名海內外的北港老塗獅 團主黃厚銘獲登錄文資技術保存者

北港老塗獅多年來培育海內外無數武術好手，承襲百年武術獅陣，尤其老塗獅的白鶴獅陣，更是雲林保留最完整，也是每年北港媽祖出巡...

台南對自駕族群規畫3旅遊路線 避車流吃冰採果玩海濱

暑假到了，為迎接親子及家庭自駕旅遊族群，台南觀旅局以境內3條快速道路配合產業活動及旅遊熱點，規畫3條行家眼中的旅遊路線，...

台南虎頭埤風景區推廣露營 今天起至8月底露營門票免費

台南虎頭埤風景區推廣露營，今天起至8月31日止，平日來虎頭埤風景區露營，門票免費，露營營位每帳500元。

陸軍砲訓部遷建關廟 第四條聯外道路今動土

台南陸軍砲兵訓練指揮部將在2025年起遷建至關廟湯山營區，台南市府針對湯山營區周邊及聯外道路進行規畫。今天舉行第四條「新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦