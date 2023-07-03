台南農產與美食展現魅力 日本展售創佳績

台南市政府於6月30日至7月2日在日本前橋市赤城驛站舉辦「台南祭」活動，共吸引5萬人次參與，銷售金額逾140萬日圓，以精心烹調美食和多樣農特產品展現台南獨特魅力。

台南市政府農業局今天新聞稿指出，台南祭活動在日本前橋市赤城驛站屋外廣場持續3天，共有10個攤位、9家台南廠商展售道地台南飲食與農特產品，現場產品供不應求，昨天中午幾乎完售，還有很多人詢問在日本哪裡可以購買，凸顯美食和農產品魅力，拉近了台南與日本民眾距離。

台南市農業局指出，台南祭將台南風貌和優質農產品傳遞給日本民眾，促進台日農業合作，推動經濟交流和相互理解，活動中推廣新市區茶豆香酥、鹽水區番茄果乾及新化區鳳梨酥等產品，現場詢問度很高，將持續輔導商品在日本上架。

農業局指出，台南農產品在日本大受歡迎，市府將持續透過多元模式行銷，拓展農產品外銷市場，創造農貿經濟效益。