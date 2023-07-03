陸軍砲訓部遷建關廟 第四條聯外道路今動土

台南陸軍砲兵訓練指揮部將在2025年起遷建至關廟湯山營區，台南市府針對湯山營區周邊及聯外道路進行規畫。今天舉行第四條「新光大道」擴、整建工程動土，預計114年底完工通車。除能夠健全營區外的交通路網外，也進一步改善運輸農產及通行安全，台南市長黃偉哲盼如期完工，活絡關廟區地方運輸與經濟。

砲訓部預計2025年將遷建到關廟區湯山營區，而為強化營區周遭對外交通。2019年先後完成營區南側主要入口的20公尺道路及東南側10公尺道路里並通車。今年3月，連結營區西北側通往台19甲線保東國小的聯外道路正動工。此次第四條新光大道擴、整建工程將滿足砲訓部訓練需求外，也將加速龍盟產業園區開發，活絡地方經濟發展。

台南市長黃偉哲、砲訓部副指揮官曾慶生、立法委員王定宇等人與當地民眾共同參與動土典禮，見證完整周遭交通的最後一哩路。

黃偉哲表示，感謝國防部大力支持，將新光大道工程納入砲校遷建與開發計畫補助中。道路完工後，預計加速推動砲校原址設立永康數位創意設計園區的執行，更兼具國防、市政及帶動永康、關廟兩區的發展，可謂創造三贏，盼工程能夠順利如期竣工。

王定宇指出砲校當時要搬遷，考慮到將來的官兵出入要道，應該要及早準備。再加上周邊的下湖、新埔、新光、北勢等里長及居民反映，是否能藉由遷校同時，將關廟區周遭的交通路網進行改善。隨後盤整出四條聯外道路將其串聯。未來砲校遷移後，能夠帶動地方發展。

居民表示，當地主要種植鳳梨、竹筍為主。農忙時大小車都會經過，不過路寬只有三米，容易造成會車困難。所以此次第四條聯外道路能夠動工，他們說「非常期待」。

市府工務局表示，新光大道共分為兩段大道路。分別開闢寬15米，長近1.5公里與寬6米，長近2.4公里道路，合計3.8公里。預計114年12月完工通車。