嘉義林管處舉辦森林療癒體驗 尋找自然處方箋

中央社／ 嘉義縣3日電

嘉義林區管理處8月中下旬舉辦3天2夜阿里山森林療癒體驗活動，由專業人員規劃特定的森林活動，帶領認識自然環境，在阿里山尋找自然處方箋、深度探訪阿里山，限額15人。

嘉義林管處今天發布新聞稿表示，8月23至25日在阿里山國家森林遊樂區舉辦森林療癒活動，安排夜宿由檜木建構的林管處員工宿舍。

嘉義林管處說，森林療癒含括了人、環境與活動3元素，透過走入森林及大自然間，以五感體驗的方式使身心放鬆。

活動結合阿里山生態旅遊協會與森林療癒師，除了聽聽在地解說員述說阿里山的百年故事，也前往阿里山秘境森林療癒基地品茗阿里山高山茶，並在今年度剛啟用的水山療癒步道進行坐臥林地、品味心如止水的寧靜時光。

嘉義林管處說，歡迎有興趣體驗放鬆紓壓的民眾報名參加，明天上午9時起開放報名，限額15人；詳情請電洽育樂課，或上嘉義林管處網站查詢。

阿里山 嘉義

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