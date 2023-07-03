快訊

獨／侯友宜首度表態！支持合乎中華民國憲法的九二共識

真夏日降臨 專家指這兩天最熱「短時間內生不出颱風」

傳LINE訊息「1開頭」讓人氣炸！ 一票苦主煩死：這種人真的超多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2023年台南愛文芒果評鑑頒獎 楠西農友莊賢隆特等奪冠

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
2023年台南愛文芒果評鑑，楠西農友莊賢隆特等奪冠，市長黃偉哲頒獎。記者周宗禎／攝影
2023年台南愛文芒果評鑑，楠西農友莊賢隆特等奪冠，市長黃偉哲頒獎。記者周宗禎／攝影

2023年台南市愛文芒果評鑑比賽結果出爐，歷經農藥殘留檢驗及果品評評鑑，最終由楠西區農會產銷班22班農友莊賢隆勝出，獲得冠軍特等獎，市長黃偉哲今天頒獎給14名得獎者。莊賢隆說，每年都會詳細記錄管理方式、研究如何改進。他種種1千株芒果樹、每株疏果後只收成50粒了，一般農民收成100粒，希望保持最佳品質。

莊賢隆的芒果每顆芒果樹根部都有自動滴水裝置，他的心得是以根部滲透方式給水效果最好。他說，30歲開始種芒果已25年，一般人認為芒果很容易種，但要種好不容易、尤其是愛文芒果要非常注意管理。去年參賽得優等獎，今年因為小果期缺水，很少病蟲害，成熟期剛好下雨生長狀況良好，目前12粒10斤裝賣1千元。

莊賢隆說，楠西區照興里的山頭土壤是沙礫白堊土質、又緊鄰曾文水庫，特殊的地理位置、土壤還有氣候，讓當地的農民種植的愛文芒果特別香甜，今年他們產銷班22班另有5位農友獲得優等獎。不過他的孩子沒有先去種芒果，在自家開設「莊子大樹」窯烤咖啡店，已經小有名氣。

黃偉哲表示，今年雨水少，病蟲危害少，果品外觀極佳，風味濃厚、果肉細緻，加上台南芒果有絕佳的競爭力與市占率，台灣每兩粒芒果就有一粒芒果來自台南，「每年夏日的記憶就是台南芒果」。

農業局李建裕表示，這次比賽果品嚴格把關，參賽須通過 411項農藥殘留檢驗、具備「產銷履歷」、「台灣農產品生產追溯」等溯源資格。並請6位評審以外觀、風味及質地、糖度、驗證標章等評分。共50人參賽，選出特等獎1名楠西區莊賢隆，頭等獎南化黃永福、楠西江森源，優等李炳祐等3名、良等獎8名，得獎者1位玉井區、6位楠西區7位南化區農民。

2023年台南愛文芒果評鑑，楠西農友莊賢隆特等奪冠。記者周宗禎／攝影
2023年台南愛文芒果評鑑，楠西農友莊賢隆特等奪冠。記者周宗禎／攝影
2023年台南愛文芒果評鑑，市長黃偉哲頒獎。記者周宗禎／攝影
2023年台南愛文芒果評鑑，市長黃偉哲頒獎。記者周宗禎／攝影
2023年台南愛文芒果評鑑，楠西農友莊賢隆特等奪冠，市長黃偉哲頒獎。記者周宗禎／攝影
2023年台南愛文芒果評鑑，楠西農友莊賢隆特等奪冠，市長黃偉哲頒獎。記者周宗禎／攝影
2023年台南愛文芒果評鑑，楠西農友莊賢隆特等奪冠，市長黃偉哲頒獎。記者周宗禎／攝影
2023年台南愛文芒果評鑑，楠西農友莊賢隆特等奪冠，市長黃偉哲頒獎。記者周宗禎／攝影
2023年台南愛文芒果評鑑，楠西農友莊賢隆特等奪冠，市長黃偉哲頒獎。記者周宗禎／攝影
2023年台南愛文芒果評鑑，楠西農友莊賢隆特等奪冠，市長黃偉哲頒獎。記者周宗禎／攝影
2023年台南愛文芒果評鑑，楠西農友莊賢隆特等奪冠，市長黃偉哲頒獎。記者周宗禎／攝影
2023年台南愛文芒果評鑑，楠西農友莊賢隆特等奪冠，市長黃偉哲頒獎。記者周宗禎／攝影

芒果 台南 農民

延伸閱讀

全國夢N社群力大爆發 千名教師齊聚台南數位專業成長

青春專案聯合稽查 台南市長宣示打擊犯罪決心

黃偉哲赴日賣農產 與前橋市長聯合宣傳獲日媒關注

黃偉哲出訪日本 拜會群馬縣議長共促交流

相關新聞

吃頓飯都難！台南新營轉運站啟用逾2年 無餐飲店只有夾娃娃機

台南溪北地區重要交通運輸門戶新營轉運站，啟用迄今2年餘，因轉運站遠離新營市區，站內店鋪長期關門連一處餐飲店都沒，僅有自動...

2023年台南愛文芒果評鑑頒獎 楠西農友莊賢隆特等奪冠

2023年台南市愛文芒果評鑑比賽結果出爐，歷經農藥殘留檢驗及果品評評鑑，最終由楠西區農會產銷班22班農友莊賢隆勝出，獲得...

季節禽蟎咬癢難耐 小心衣物夾蟎叮咬

近來皮膚科醫師發現有不少民眾搔癢難耐皮膚紅疹來就診，診查是被「禽蟎」叮咬所致；嘉義基督教醫院皮膚科主任邱健群醫師表示，禽...

高雄越域引水造福南化水庫 有效蓄水率今天突破七成

台南南化水庫今年5月蓄水量跌破兩成，之後因高屏地區多次下大雨，南化水庫靠高雄旗山溪甲仙攔河堰越域引水全力「助攻」，儲水量...

台南出現不肖業者搶屍 議員批趁火打劫令人髮指

台南市議員林依婷、林美燕今天指出，有不肖業者藉由警消通訊的資安漏洞，以市府名義載送大體為由坐地起價、強迫喪家埋單， 行徑...

台電女蜘蛛人不畏強風烈日 走出冷氣房爬電桿修電力

台電公司雲林區處最近分發19名親進電力維修員，梁雅婷是唯一的女性，格外引人注目，由於雲林沿海風頭水尾，東北季風強，登上電...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦