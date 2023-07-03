2023年台南愛文芒果評鑑頒獎 楠西農友莊賢隆特等奪冠

2023年台南市愛文芒果評鑑比賽結果出爐，歷經農藥殘留檢驗及果品評評鑑，最終由楠西區農會產銷班22班農友莊賢隆勝出，獲得冠軍特等獎，市長黃偉哲今天頒獎給14名得獎者。莊賢隆說，每年都會詳細記錄管理方式、研究如何改進。他種種1千株芒果樹、每株疏果後只收成50粒了，一般農民收成100粒，希望保持最佳品質。

莊賢隆的芒果每顆芒果樹根部都有自動滴水裝置，他的心得是以根部滲透方式給水效果最好。他說，30歲開始種芒果已25年，一般人認為芒果很容易種，但要種好不容易、尤其是愛文芒果要非常注意管理。去年參賽得優等獎，今年因為小果期缺水，很少病蟲害，成熟期剛好下雨生長狀況良好，目前12粒10斤裝賣1千元。

莊賢隆說，楠西區照興里的山頭土壤是沙礫白堊土質、又緊鄰曾文水庫，特殊的地理位置、土壤還有氣候，讓當地的農民種植的愛文芒果特別香甜，今年他們產銷班22班另有5位農友獲得優等獎。不過他的孩子沒有先去種芒果，在自家開設「莊子大樹」窯烤咖啡店，已經小有名氣。

黃偉哲表示，今年雨水少，病蟲危害少，果品外觀極佳，風味濃厚、果肉細緻，加上台南芒果有絕佳的競爭力與市占率，台灣每兩粒芒果就有一粒芒果來自台南，「每年夏日的記憶就是台南芒果」。