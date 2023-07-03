免擔心里程焦慮 雲嘉南風管處停車場電動車充電樁啟用

免擔心電動車里程焦慮，雲嘉南濱海國家風景區管理處已在上月下旬在所轄雲林口湖遊客中心、台南北門遊客中心、井仔腳、將軍馬沙溝海洋休閒運動度假中心等4處停車場，建置 AC7kw 電動車充電樁，提供電動車遊客充電服務。

雲嘉南風管處說，近年來以生態旅遊為核心，朝向低碳永續旅遊發展，為吸引電動車族群前來低碳永續旅遊，風管處啟動停車場電動車充電服務，後續將逐步完成雲林、嘉義、台南各景點停車場充電樁設置，形成更完善充電樁服務網。

雲嘉南風管處表示，雲嘉南濱海國家風景區以台61線西濱快速公路及台17線省道為南北主要縱軸線，沿線景點擁有獨特鹽業文化、濕地生態環境、絕美夕陽及在地特色美食，每年吸引眾多遊客前往。

未來由台61線進入各景點停車場都可找到充電樁，讓開電動車前來旅遊的遊客，下車後可悠閒地騎乘自行車、欣賞美景、進入社區體驗鹽鄉漁村風情、享受在地特色美食，漫遊雲嘉南完全不用擔心充電問題。