台南左鎮農會展示新開發芒果點心 周末芒果烘焙嘉年華

台南市左鎮農會今天與區公所展示新開發的「金讚」芒果特色點心，與在地特產黑香、金煌、愛文、海頓等品種芒果。強調今年雖然雨水不足，芒果普遍果實較小，但甜度及口感反而更甚勝以往。8日、9日舉辦「芒果烘焙嘉年華-芒果金"讚"暨農村社區產業跨域與農村休閒農業亮點」活動，歡迎大家來品嘗拿好康。

活動當天民眾可免費參與DIY芒果點心，以芒果為主要材料加上熱狗、小黃瓜、洋蔥、美生菜及起司鋪於吐司上方，再炙燒製作成美味芒果金磚。現場展示多道名廚手藝芒果料理，要讓對烹飪有興趣民眾開眼界。

DIY活動由遠東科大餐飲系、正修科大觀光遊憩系規畫，8、9日各協助民眾製作200份，民眾可享用自己製作的芒果美食。

左鎮農會表示，這次特別聘請遠東科大研發9道料理美食作展示，加入農會推廣部門與社區成果展，並提供古早味-鹹粿、竹筍湯、草ㄚ粿、竹筍粥等4道美食讓民眾免費品嚐。為滿足遊客購物樂趣，聯合台南市青年農民與在地農民一起辦理「青年農民與小農市集展售行銷與推廣」活動預計有50攤。