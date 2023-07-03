全國夢N社群力大爆發 千名教師齊聚台南數位專業成長

「夢的N次方」教師專業自主社群多元工作坊今天在台南登場，市長黃偉哲表示，夢的N次方系列研習已成中小學教師的風潮，學生學習愈多元，也讓老師更願意主動改變自己的教學模式。教育部長潘文忠說，夢N是扎根國中小，「手把手」扶持第一線的教師，期待更多師長參與。

「夢的N次方」教師專業自主社群多元工作坊已連續6年在台南舉辦，今年研習地點在台南二中，兩天的活動今天開幕，市長黃偉哲、教育部長潘文忠、國教署長彭富源、南市教育局長鄭新輝及夢的N次方發起人爽文國中老師王政忠出席開幕儀式，有近千教師參加，大家期望能提升自身教學專業，致力教育，讓更多孩子受益。

市長黃偉哲表示，AI科技時代，學生學習型態更為多元，教師需要不斷創新各種有效教學模式。今年夢N的研習課程，融入數位教學，目的在啟發教師善用科技的力量，豐富化教學方法，提升學生的學習體驗，深信數位科技對學生的學習和創造將帶來很大的影響力。

黃偉哲說，參與夢的N次方系列研習已成為許多中小學教師的風潮，學生學習愈多元，也讓老師更願意主動改變自己的教學模式，其中包括許多台南的老師，非常值得敬佩。

潘文忠說，在台南舉辦的夢N，都有新面孔加入，而老朋友也沒忘記繼續增能。夢N及台南是教育發展最佳夥伴，尤其台南市在黃市長帶領下，率先成立「數位學習推動辦公室」推動數位學習、科技融入的國家政策；夢N是扎根國中小，「手把手」扶持第一線的教師，期待有更多師長參與，充分利用政府資源，精進課程教學，讓孩子的學習有更多無限的可能。

鄭新輝表示，今年持續承辦夢N教師專業自主成長研習，以「自主、在地、扶持、永續」為核心價值，充分展現新課綱自發互動共好的精神，共同為提升現場教師教學能力而努力。