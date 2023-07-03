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雲林去年未定檢機車開罰1493件 明年全縣停止寄發定檢通知明信片

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
出廠滿5年的燃油機車必須每年完成排氣定期檢驗，違者可開罰，雲林縣去年未定檢機車開罰1493件，今年至6月底已開罰278件。記者陳雅玲／攝影
出廠滿5年的燃油機車必須每年完成排氣定期檢驗，違者可開罰，雲林縣去年未定檢機車開罰1493件，今年至6月底已開罰278件。記者陳雅玲／攝影

出廠滿5年的燃油機車必須每年完成排氣定期檢驗，違者可開罰，因應2050年年淨零排放，雲林縣政府今年針對斗六、斗南、虎尾等三市鎮推動停止寄發機車定檢通知明信片，明年起全縣停止寄發定檢通知明信片，民眾可上網登錄資料，改由發送簡訊通知使用人。

雲林縣環保局長張喬維表示，出廠滿5年的設籍燃油機車，不論有無上路事實，每年應依行照原發照月份前後一個月內主動至各機車排氣檢驗站完成年度排氣定期檢驗，違者可處罰鍰500至3000元，最重可註銷牌照，雲林縣去年未定檢機車開罰1493件，今年至6月底已開罰278件。

雲林縣環保局長張喬維表示，目前設籍雲林滿5年應參加定檢機車總數約29.5萬輛，去年全縣機車定檢率為78.82%，因定檢通知無紙化已成為趨勢，環保局已建置「雲林縣機車定檢與汙染管制資訊網」(https://ylepb-rmei.easylife.net.tw)，提供民眾上網進行定檢車號與手機號碼登錄服務，並主動於該車應定檢月份發送定檢通知簡訊通知使用人，至今已蒐集登錄資料約7.2萬筆，約占全縣應定檢總數24.3%。

張喬維說，經統計，發送定檢提醒簡訊的初始定檢率約60%，高於明信片通知定檢率53%，簡訊通知效果確實較好，呼籲車主或使用人盡速上網登錄車號與手機號碼，以利接收定檢通知簡訊，今年登錄有抽獎活動，每月抽禮券500元，年底加碼抽微型電動二輪車1輛，愈早登錄中獎機會愈高。

民眾亦可申請環保署「機車E定通」電子郵件通知，或是下載環保署「環境即時通」App設定推播訊息通知，目前雲林縣124家機車排氣檢驗站，皆有協助民眾簡訊登錄及提供定檢提醒標籤張貼服務，或於上班時間撥打（05）5375216，將有專人提供諮詢。

雲林 環保局長 環保署 機車族

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