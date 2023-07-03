雲林防堵登革熱關閉桐花公園 確診6人都有務農工作

雲林縣爆出本土登革熱確診病例，累計至昨天下午已有16例通報疑似個案，其中6例檢驗確診，衛生局證實確診6人都有務農，且多數疑似個案都曾有荷苞山桐花公園及農田、果園足跡，為此古坑桐花公園今起暫時關閉至7月9日，荷苞村今天全村大清消，因古坑鄉果園、竹林多，容易滋生蚊子，疾管署派員到場協助，也認為防治不易，呼籲農民要加強清除孳生源。

雲林縣昨天新增4例登革熱病例，經疾管署檢驗確診已累計6例，皆居住古坑鄉，其中東和村2例，高林村1例及荷苞村3例，衛生局長曾春美表示，6名確診個案都有務農工作，加上多名疑似確診個案都曾去過果園及荷苞桐花公園，考量感染指數較高，暫時關閉桐花公園，加強園內孳生源清除。

古坑鄉竹林、果園多，竹子、果樹落葉容易層疊變成積水的孳生源，加上近日午後雷陣雨頻繁，孳生源清除不易，據了解，疾管署人員一度建議筍農不要採收竹筍，降低被蚊蟲叮咬機率，但現在是採收旺季，要讓農民放棄採收不易。

曾春美表示，為防堵登革熱疫情擴散，今天加強荷苞村大清消，鄰近的斗六市也加強清消，目前執行家戶清消大家都很配合，她呼籲農家加強清除孳生源，集水桶也要加蓋防護，另外，今天針對造冊高風險人員持續快篩，荷苞村也會持續派員駐點快篩。

雲林縣長張麗善表示，登革熱是藉由白線斑蚊和埃及斑蚊傳播病毒，是一種「社區病」、「環境病」，需要全民共同參與，才能徹底清除病媒蚊孳生源，呼籲民眾共同配合防疫措施，牢記四步驟「巡、倒、清、刷」，達到戶內外積水容器減量，落實孳生源清除，對抗登革熱。