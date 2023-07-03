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台南水道博物館推7項暑假活動 親子毛孩夏日開玩

中央社／ 台南3日電
台南山上花園水道博物館以「夏到了？來去水道吧！」主題，在暑假期間推出營隊性質活動課程。圖為攀樹體驗。（台南市文化局提供） 中央社
台南山上花園水道博物館以「夏到了？來去水道吧！」主題，在暑假期間推出營隊性質活動課程。圖為攀樹體驗。（台南市文化局提供） 中央社

台南山上花園水道博物館以「夏到了？來去水道吧！」主題，在暑假首推7項營隊性質活動課程，提供學校團體等報名，讓學子在暑假開心玩，大人們及毛小孩也能得到與眾不同體驗。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，水道博物館暑期活動共有7項，包含首次推出結合知識與遊戲深度學習水道歷史人文的「勇闖台南水道」環境教育課程；還有將攀樹體驗規劃為完整課程的「水道老樹半日探索隊」，從認識裝備、安全繩結、樹上活動、自我探索一次完成。

另外，還有「水池泡泡趴」、「網美一夏」、「毛孩曬一曬」、「夏日花海」等項目，以及推出不久就額滿的3天2夜「博五館聯合營隊」。

館方人員指出，這是水道博物館開館以來首次舉辦營隊性質活動課程，「勇闖台南水道」每次2小時，主要提供學校、安親班以30人內團體方式報名；「水道老樹半日探索隊」為2.5小時，可接受15人以內團體，或是個人報名。

其中，「網美一夏」可以幫助使用A館「快濾池室」拍照機的遊客，將照片製作成拍立得或紀念貼；「毛孩曬一曬」是在指定日期、時間帶著寵物入園，與館方飼養的工作犬「園長」互動、拍照，就能獲得專屬毛小孩紀念徽章。

「水池泡泡趴」為每週二下午3時到4時，在戲水池邊由泡泡機不間斷製造夢幻泡泡，玩泡泡也玩水；罕見的「夏日花海」預計於7月下旬，在C館「送出唧筒室」旁花海區盛開百日草花海。

館方指出，盼透過豐富活動規劃與內容設計，讓學童在暑假時能放心玩、開心學，大人們也能重溫放暑假時放鬆感覺，部分活動有時間、名額限制，相關訊息可上水道博物館粉絲專頁查詢。

博物館 台南 毛小孩

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