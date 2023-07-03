「台南祭」轟動日本3天吸5萬人次 比預期多2倍

台南市政府在市長黃偉哲帶領，6月30日至7月2日在日本前橋市赤城驛站舉辦「台南祭」活動，市府農業局說，不少擺設物品提前售罄，3天共吸引逾5萬人次，比預期多2倍，再度展現台南美食獨特魅力。

農業局表示，「台南祭」活動，在日本前橋市赤城驛站的屋外廣場舉辦。活動期間共有10個攤位，由9家台南廠商帶來道地台南飲食與產品。產品於星期日中午產品幾乎售罄，現場產品供不應求。

農業局說，經初步統計，3天下來銷售金額逾140萬日圓，還有很多日本顧客詢問在日本哪裡可以購買到其他農產品，也凸顯台南美食和農產品的魅力，透過美食文化將台南與日本民眾拉近了距離。

黃偉哲表示，此次台南祭，讓台南農產品外銷通路再邁進一大步，首次與日本消費者親自銷售，透過試吃介紹，讓日本消費者感受到台南農產品的美味，台南祭農產品大受歡迎，後續將安排進入賣場試賣一周的台南祭專區，市府將推薦（麻豆區農會、鮮饌、綠園、蔴鑽農坊、山頂壯圓），最後由道之驛星野站長選出適合商品上架，以及進貨1噸的鮮芒果，要讓台南農產好物擄獲日本消費者。