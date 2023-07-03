青春專案聯合稽查 台南市長宣示打擊犯罪決心

因應暑假的來臨，台南市長黃偉哲昨天深夜參加聯合稽查及擴大臨檢勤務，警方並漏夜至今天凌晨，在青少年易聚集滋事場所及妨害青少年身心健康等營業場所強力掃蕩，宣示淨化及營造青少年優質成長環境決心。

這次勤務整合市政府11個局處，合計100多名人員，在市五警察分局舉行勤前教育，由黃偉哲主持。

聯合稽查小組成員從昨天深夜11點至今天凌晨2點，針對列管場所實施臨檢稽查，其餘15個警分局同步執行，預防青少年深夜遊蕩、流連網咖、聚眾鬥毆等情事發生。

台南市於暑假期間加強辦理青少年預防犯罪宣導，積極規劃各項體能、休閒及知識競賽與活動，並利用各種管道，如網路互動直播、影音宣導或辦理實體競賽活動，預防青少年偏差行為。

黃偉哲表示，犯罪集團利用少年從事犯罪情形日益嚴重，警察局今年將「引誘少年加入犯罪組織」、「利用少年擔任車手、槍手」、「販賣毒品」、「從事陪酒或色情侍應工作」及「妨害性隱私與不實性影像」列為查緝重點。

台南市警四分局說，青春專案開跑首日選定KTV、汽車旅館、電子遊戲場等場所，加強查緝，同時加強宣導店內不得有未成年抽菸、飲酒、嚼檳榔、縱容兒童及少年於深夜聚集其內；外圍不得有聚眾打架滋事，妨害社會秩序等事件，呼籲店家如發現青少年朋友有偏差行為等態樣，應立即通報警方到場。