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鹿草焚化爐將整建 垃圾處理受關注

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導

嘉義縣鹿草焚化爐9月底將整建改善，預計年底完成，期間全縣18鄉鎮市每天產出380至400公噸的民生垃圾將打包暫存，民眾憂心堆積上萬公噸有易燃風險；嘉縣環保局表示，先前幫外縣市處理垃圾，會爭取協助相等處理量，其餘待年底整改完陸續去化。有議員呼籲堆置勿汙染鄰近農地。

環保局表示，目前傾向放在單一的垃圾掩埋場，避免打包機具須不斷移動，汙水也能就地處理，已看好幾個地點，待與得標廠商議價後再決定，異味則會使用酵素方法等改善。

環保局解釋，整改約3個月，民生垃圾估算累計約3萬6000公噸，因先前協助外縣市處理垃圾，包括彰化2000公噸、嘉市1600公噸、台南5000公噸，將爭取相等處理量，其餘2萬7400公噸若無法處理全打包，整改後分批處理。

議員黃啟豪認為，焚化爐整改須共體時艱，不過嘉縣農田很多，希望打包時做好環境維護不要汙染；嘉縣廢棄物清除處理商業同業公會指出，大量廢棄物要充分脫水，避免產生沼氣引起燃燒，並使用消除臭味的藥物或芳香劑減低異味。

環保局規畫，鹿草焚化爐RTO（整改、移轉、營運）案由台泥子公司達和環保公司經營，目前每天可燒820公噸，整改後能提升至880公噸，將收65%民生垃圾、35%事業廢棄物。

廢棄物 焚化爐 議員

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鹿草焚化爐9月底將整改 預計到年底前嘉縣垃圾全打包

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