吃頓飯都難 新營轉運站 竟無餐飲店

台南溪北地區最重要客運中心新營轉運站耗資1.4億元興建，委外經營2年多，每天提供逾400班次國道客運、市區公車，站內店舖卻長期關閉，連1間餐飲店都沒有，被埋怨機能差；南市交通局表示，業者正洽談連鎖餐廳加入。有議員建議，加速標售轉運站旁土地，才能帶動附近發展。

新營轉運站位於國道一號新營交流道西側約500公尺，基地面積達2000坪，為地上2層樓建物，室內面積逾600坪，前年1月啟用，國道客運業者統聯、漢程客運，以及大台南公車、台灣好行駐點，不過新營市區於交流道東側，轉運站相對非人潮聚集處，站內8間店舖僅2間招租出去，6間待租。

「連要吃碗麵或用餐竟然都沒有！」家住台中的方姓旅客抱怨說，端午節到新營訪友，搭車在新營轉運站下車，當時飢腸轆轆想吃飯，發現沒半間店開張，再仔細看店舖都鐵門深鎖、貼招租中，甚至連超商也沒有，僅有簡單自動販賣機販售飲料，旁邊還不時發出咻咻娃娃機聲響。

市議員李宗翰說，新營轉運站現有商機不足，短期應要檢討租金，增加業者進駐意願，中長期市府更要加速轉運站旁土地標售，才能有效帶動附近發展，否則恐難解癥結。另名旅客建議，應設法將和欣客運一併進駐，轉運站的運輸功能才能更到位，相關問題會順勢解決。

南市交通局表示，新營轉運站位置新營、鹽水交界新重劃區，現有商機機能較弱，的確對旅客較不便，已要求委託經營的漢程客運加強招商，據了解正接洽連鎖餐飲業者，希望能早日開張。

至於和欣客運，交通局解釋，和欣因在新營交流道附近長榮路自行購地建站址，短期內不會進駐新營轉運站；和欣業者指出，多數旅客表示方便在此搭乘，近期沒有遷建規畫。