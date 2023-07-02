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台南市今新增28登革熱病例單日最高 原因是改為快篩檢驗

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市登革熱疫區內有民眾居家囤積大量物品，市府協助溝通清理，以避免孳生病媒蚊。圖／衛生局提供
台南市登革熱疫區內有民眾居家囤積大量物品，市府協助溝通清理，以避免孳生病媒蚊。圖／衛生局提供

台南市今天再增加28例登革熱確診病例，為今年以來單日新增本土病例最多的1天，累計達到158例，防治中心表示，病例增加主要是因為改為快篩即確診，與之前檢驗結果合併計算才會增加，目前病例仍集中在仁德與東區的疫情熱區，並未嚴重擴散，但民眾仍應注意防蚊與孳清。

針對密集噴藥作業，引發民眾不滿，有民眾家中連續被噴藥多次，抱怨不已，擔心影響家人健康，防治中心表示，依規定確診病例住家及活動地點周圍50公尺的範圍內都必須戶內噴藥，才能避免病媒蚊叮咬他人，希望民眾能共體時艱。

使用的藥劑是依國家衛生研究院每年藥效測試的建議，劑量如太高易使環境中病媒蚊大量產生抗藥性，太低則無法達到滅蚊的效果，因此劑量多寡都經實驗訂定，且依國衛院近期在高風險區域布設的誘卵桶監測數據，可明顯看出化學防治成效，實施化學防治後，周遭病媒蚊監測數據皆有顯著的下降，然後續則會慢慢回升，顯示環境中仍存在許多孳生源，需要社區民眾共同努力。

台南市截止今日下午4點經疾病管制署研判新增28例登革熱確診病例，累積病例為158例，其中仁德區新增15例、東區新增11例、安南區新增2例，年齡介於16歲至87歲，11例是由診所或醫院通報確診，17例由防治中心擴大採檢發現。

防治中心表示，經過疫情調查結果，所有病例居住地或活動地均與仁德及東區高風險區有關。而病例從每日10多例增加到20多例，主要是疾管署決定、針對高風險的仁德區及東區之登革熱通報病例，都以NS1快篩結果陽性即判定為確診病例，以提升防治的速度，今日28個病例中，有17名是6月30日送疾病管制署檢驗及研判的病例，另11名為昨日下午4點後至今日4點前高風險區NS1快篩陽性病例。

台南市衛生局表示，仁德區成功里鄭晴而里長6月底反映，里內有民眾拒絕噴藥且家戶內囤積大量雜物，衛生局心理健康科於7月1日與里長一同前往拜訪拒絕及囤積戶共5戶，進行家戶訪視關懷並評估民眾的情緒及精神狀況，並提供當事人及家屬情緒支持，及衛教登革熱防治環境衛生及巡倒清刷的重要性，其中4戶皆已陸續完成噴藥，並同意由環保局協助清理囤積多年的雜物，另一戶因訪視未遇，衛生局及衛生所將持續追蹤與聯繫。

台南市登革熱疫區內有民眾居家囤積大量物品，市府協助溝通清理，以避免孳生病媒蚊。圖／衛生局提供
台南市登革熱疫區內有民眾居家囤積大量物品，市府協助溝通清理，以避免孳生病媒蚊。圖／衛生局提供

衛生局 確診 登革熱 台南 病媒蚊

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