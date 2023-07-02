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黃偉哲赴日賣農產 與前橋市長聯合宣傳獲日媒關注

中央社／ 台南2日電

台南市長黃偉哲昨天受邀出席在日本群馬縣前橋市舉辦的「道之驛前橋赤城」台南祭開幕式，還拜會前橋市長山本龍為活動宣傳，獲多家日本知名媒體報導，提高台南農產能見度。

台南市政府今天發布新聞稿指出，前橋市在日本全國最大的的公路休息站「道之驛前橋赤城」辦理台南祭活動，黃偉哲昨天受邀參加開幕式，出席活動前並先行拜會山本龍，這場拜會吸引數家媒體採訪，黃偉哲把握難得機會介紹台南與前橋淵源，以及台南優質芒果與蝴蝶蘭。

市府指出，黃偉哲並與山本龍聯袂宣傳台南祭，獲得NHK、群馬電視台及上毛新聞等多家日媒大幅報導，提高台南國際能見度。

黃偉哲向山本龍表示，今年4月山本龍前往東京與他會面，5月又專程到台南訪問，用心相挺台南，讓人非常感動，而此次在前橋舉辦台南祭活動，有許多優質農特產品交流，目標是讓最好的日本民眾看到最好的台南產品。

黃偉哲也提到，明年台南將要紀念「台南400」，在2月將有上千萬人次參觀的台灣燈會、3月有台灣國際蘭展等重大活動，歡迎日本民眾到訪，而台南400也會是向台灣民眾行銷前橋、群馬豐饒物產良機。

市府指出，黃偉哲在拜會山本龍後，轉赴當地的Tsuruya超市分店，視察台南芒果上架情形，並親切與前往選購的當地消費者互動。

黃偉哲是在今年4月赴東京時，與這家在日本創業127年的老字號連鎖超市當面洽談，媒合促成台南鳳梨、芒果接力上架銷售，頗獲消費者青睞。

黃偉哲 日本

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