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嘉義縣5處青年培育站點7月啟動 將辦青創課程、工作坊

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣5處青年培育站點7月啟動，將辦青創課程、工作坊等助青年創業。記者黃于凡／攝影
嘉義縣5處青年培育站點7月啟動，將辦青創課程、工作坊等助青年創業。記者黃于凡／攝影

為協助青年返鄉創業嘉義縣政府推動「嘉義縣青創培力讚」培育計畫，縣長翁章梁今在啟動記者會宣布，7月起將設5處青年創業培力站點，舉辦青年創業課程、地方創生工作坊等，也有業師駐點輔導，協助媒合資源及計畫提案，讓青年返鄉創業有更多資源。

勞工暨青年發展處長陳奕翰說，嘉義縣青創培力讚實體5處站點，包括新港鄉順風咖啡、六腳鄉好食作企業社、大林鎮大林好、阿里山鄉鄒部落創生會所、水上鄉青年事務委員會，盤點青年創業需求，開設不同課程主題，也結合嘉義縣青年孵化讚，一站式網羅各種資源。

順風咖啡創辦人張欽智說，高中時就對咖啡很有興趣，2018年創立咖啡電商平台，直到2022年才開立實體店面，他知道青年創業是一件很不容易的事，所以在館內2樓設立Coworking Space(共創空間)，打造不同領域人才交流空間，期盼嘉義青年來訪使用。

縣長翁章梁表示，嘉義縣青創培力讚計劃，和在地青年團體合作，舉辦各式青年創業課程、青年創業小聚、地方創生工作坊等，提供切合在地所需的青年創業內容；另，也提供業師駐點的輔導諮詢、創業資源媒合及協助政府或民間相關計畫提案等。

此外，青年有任何創業問題，可先於「嘉義縣青年孵化讚」一站式平台預約，即有專人安排至鄰近的站點進行業師輔導，必要時也可至創業服務場域提供協助，更多訊息可參考關注「有青嘉大聲－嘉義縣政府勞青處」臉書及嘉義縣政府勞工暨青年發展處官網。

嘉義縣5處青年培育站點7月啟動，將辦青創課程、工作坊等助青年創業。記者黃于凡／攝影
嘉義縣5處青年培育站點7月啟動，將辦青創課程、工作坊等助青年創業。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁今（中）宣布7月起啟動5處青年培育站點。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁今（中）宣布7月起啟動5處青年培育站點。記者黃于凡／攝影

青年 創業 嘉義

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