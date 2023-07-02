全力防治！台南登革熱查找孳生源 82件陽性遭告發

台南市登革熱疫情升溫，環保局統計，6月查獲82件陽性孳生源孑孓案件，全數依法告發。昨、今兩天結合登革熱防疫熱區仁德、東區、永康等7區公所辦理防疫清潔日孳清活動，清除317個髒亂孳生源及廢棄物1758公斤。

台南市環保局表示，6月查獲的82件陽性孳生源孑孓案，幾乎都分布於工地、居家空地、菜園等場域，依廢棄物清理法裁處3000至6000元罰鍰，防疫期間環保局加強巡查，請民眾務必落實環境清潔，以免受罰。7月1日起連續兩天，共動員402人次，清除1033個積水容器，用實際行動力阻病媒蚊孳生。

環保局長許仁澤說，要落實登革熱防治，環境整理及整頓重要性勝於化學清消，平時無本土登革熱，區公所於每月第二週辦理環境清潔日；當本土登革熱發生，則由公所每週結合各里辦理防疫清潔日，加強環境清潔及孳生源清除，並由環保局複查。

南市登革熱防疫路上嚴峻，請市民同心對抗登革熱，落實「巡、倒、清、刷」好習慣，尤其近日常有午後雷陣雨，務必經常檢查居家儲水容器、盆栽底盤、水缸、花器或地下室積水；空地菜園未加蓋水桶及桶蓋、帆布常忽略致積水孳生孑孓；工地也請巡視截水溝、工具桶、電梯井，並掃除地板積水。