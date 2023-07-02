南科效應明顯 南市各里所得排名 善化蓮潭、東關里包辦前2名
財政部2021年度南市各里綜合所得稅所得平均數出爐，緊鄰南科園區的台南市善化區蓮潭、東關里包辦前2名；位於南科LM區的蓮潭里，年所得更逾184萬元居冠，「南科效應」明顯。
網路社團「台南式」發布財政部上述南市各里綜合所得稅所得前30名平均數，前10名分別為善化蓮潭（184.7萬）、善化東關（137萬）、安南區東和里（136.5萬）、北區福德里（134.3萬）、東區裕聖里（132.4萬）、東區關聖里（129.1萬）、東區龍山里（126.1萬）、東區文聖里、北區仁愛里、北區華德里（併列第八名，同為123.6萬）。
資料也顯示，在前30里中，大都分布在舊台南市區及南科周遭的善化、新市、永康。其中東區就有11個里入榜，前十名更有6里，也符合當前南市發展態勢。
善化區除蓮潭、東關里，市區坐駕里及郊區溪美里，也分別排名第23、25名，讓外界相當意外。
地方人士說，善化區在原南縣時代購買力就相當強，南科也帶動地方快速發展及不少「南科新住民」加成效果明顯。不少隱形富翁、地主行事低調，這次有4個里在名單內，居原南縣區之冠，而溪北各里無任何里入榜，也再度曝露當前南市區域發展失衡現況。
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