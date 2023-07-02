快訊

年改失敗？ 銓敘部：退撫基金用罄年限延後一個世代 明年政府撥補挹注

法國暴亂陸客團遇襲 遊客驚魂未定：再也不會來了！

夏季消暑不只有吃西瓜 一圖看懂8項涼感食物讓你吃比不吃還涼

南科效應明顯 南市各里所得排名 善化蓮潭、東關里包辦前2名

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
財政部2021年度南市各里綜合所得稅所得平均數出爐，緊鄰南科園區的台南市善化區蓮潭排名居冠。記者謝進盛／攝影
財政部2021年度南市各里綜合所得稅所得平均數出爐，緊鄰南科園區的台南市善化區蓮潭排名居冠。記者謝進盛／攝影

財政部2021年度南市各里綜合所得稅所得平均數出爐，緊鄰南科園區的台南市善化區蓮潭、東關里包辦前2名；位於南科LM區的蓮潭里，年所得更逾184萬元居冠，「南科效應」明顯。

網路社團「台南式」發布財政部上述南市各里綜合所得稅所得前30名平均數，前10名分別為善化蓮潭（184.7萬）、善化東關（137萬）、安南區東和里（136.5萬）、北區福德里（134.3萬）、東區裕聖里（132.4萬）、東區關聖里（129.1萬）、東區龍山里（126.1萬）、東區文聖里、北區仁愛里、北區華德里（併列第八名，同為123.6萬）。

資料也顯示，在前30里中，大都分布在舊台南市區及南科周遭的善化、新市、永康。其中東區就有11個里入榜，前十名更有6里，也符合當前南市發展態勢。

善化區除蓮潭、東關里，市區坐駕里及郊區溪美里，也分別排名第23、25名，讓外界相當意外。

地方人士說，善化區在原南縣時代購買力就相當強，南科也帶動地方快速發展及不少「南科新住民」加成效果明顯。不少隱形富翁、地主行事低調，這次有4個里在名單內，居原南縣區之冠，而溪北各里無任何里入榜，也再度曝露當前南市區域發展失衡現況。

財政部2021年度南市各里綜合所得稅所得平均數出爐，舊台南市區包辦多數名單。圖 ／取自台南式TAINAN STYLE
財政部2021年度南市各里綜合所得稅所得平均數出爐，舊台南市區包辦多數名單。圖 ／取自台南式TAINAN STYLE
財政部2021年度南市各里綜合所得稅所得平均數出爐，溪北地區無任何里入榜。圖 ／取自台南式TAINAN STYLE
財政部2021年度南市各里綜合所得稅所得平均數出爐，溪北地區無任何里入榜。圖 ／取自台南式TAINAN STYLE

南科 東區 台南

延伸閱讀

疫情海上運輸考驗學生 科技教育創意競賽南市奪金

職場安全周開起跑 南市2000人健走 市長也來了

南市再增14例登革熱累計達116例 集中這2個熱區

南市公務員花不到500元自製「天溝棒」推廣成滅蚊神器

相關新聞

立委辦公室主任告狀「騎樓不能停車？」台南警長挺基層

台南市區警分局上月底接獲民眾檢舉，有人把轎車停在騎樓上，轄區派出所員警到場後依道路交通管理處理條例規定開單告發。據傳，當...

南科效應明顯 南市各里所得排名 善化蓮潭、東關里包辦前2名

財政部2021年度南市各里綜合所得稅所得平均數出爐，緊鄰南科園區的台南市善化區蓮潭、東關里包辦前2名；位於南科LM區的蓮...

雲林本土登革熱病例持續增加 16人快篩陽性已4人確診

雲林縣出現8年來登革熱確診首例，兩名住古坑鄉東和村的夫婦，除了住家也經常到附近自家筍園工作，6月26日兩人發燒、嘔吐、起...

陸配王莉開創一番刈包事業 獨特風味為台灣美食添一筆

下午茶除炸物、甜食，最近還流行吃一口清爽香嫩的刈包。雲林縣斗南鎮陸籍配偶王莉，以獨到的美食天分，將有台灣漢堡之稱的刈包，...

嘉市50廟宇千盞燈善心助學 學生感謝：貧困家庭的一口甘泉

嘉義市千盞燈助學計畫邁入第21年，累計受惠學生1847人，發出助學金額3808萬3千元。今年更勝以往有50間廟宇參與，贊...

職場安全周開起跑 南市2000人健走 市長也來了

7月第1周為「全國職場安全周」，台南市政府勞工局今早辦健走活動，逾2000人一早參與，昨晚甫由日本行銷芒果返國的市長黃偉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦