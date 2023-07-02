雲林本土登革熱病例持續增加 16人快篩陽性已4人確診

雲林縣出現8年來登革熱確診首例，兩名住古坑鄉東和村的夫婦，除了住家也經常到附近自家筍園工作，6月26日兩人發燒、嘔吐、起紅疹及腹瀉就醫，6月30日經疾管署PCR檢測2例陽性確診，經進一步社區快篩結果，截至今天下午共16人呈陽性，其中除了該夫婦，又新增兩確診，使確診病例來到4人，佑計可能會持續增加。

衛生局長曾春美表示，雲林縣自2015年登革熱大爆發曾出現過病例後，就未曾再出現本土登革熱個案，上月30日古坑鄉出現兩病例經PCR檢測後確診，雲林縣長張麗善極表重視，即指示立即成立登革熱防治應變中心，並與古坑鄉公所組成登革熱防治工作小組，積極進行各項防治工作，以防疫情持續擴大。

疾病管制署南區管理中心也派員配合衛生局，在古坑鄉確診個案農作地點及住屋周圍半徑50公尺進行病媒蚊密度調查及孳生源清除消毒。雲林縣衛生局昨天和今天派員至古坑東和及荷苞、高林社區活動中心開設登革熱快篩站，共篩檢119位民眾。

雲林縣衛生局指出，兩天來各地也紛傳出快篩陽性的病例，從昨天通報的12個疑似病例包括古坑9例、斗六1例、林內1例、北港1例，到昨天持續再針對84名年長者進行快篩後，使增加疑似病例增到16例，其中1例是從台中快篩陽性，由其活動範圍都在雲林，所以昨天也轉回雲林。

衛生局說，到昨天晚上又有兩名病例經PCR檢測結果，也出現陽性確診，使雲林縣到今天下午為止，確診病例已達4人，人數預計可能還會持續增加，疾管署和雲林縣府將密切監控注意。

張麗善縣長今天也特別提醒鄉親，若需長時間在戶外活動，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應盡速就醫，並告知活動史，以利醫療院所即時診療及通報。