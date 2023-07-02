陸配王莉開創一番刈包事業 獨特風味為台灣美食添一筆

下午茶除炸物、甜食，最近還流行吃一口清爽香嫩的刈包。雲林縣斗南鎮陸籍配偶王莉，以獨到的美食天分，將有台灣漢堡之稱的刈包，做出有別於一般市面滷肉搭酸菜的吃法，特以嚴選三層肉，肥瘦相間再搭配筍乾、福菜，且含內饀全用蒸的，創造出台、客料理組合的街頭小吃，不油不膩別具風味，深獲老饕喜愛，打響在地小吃名號。

原本在大陸從事業務工作的王莉，與外漂的台幹王俊仁因一場業務高爾夫球認識，2人一拍即合，互許終生，婚後幾年，王莉為照顧孩子先回台灣夫家定居，對異鄉新生活充滿期待，個性獨立的她，除家庭、孩子，決心在台灣闖出自己的事業，發現台灣小吃是條可行之路，於是靠著自己對美食的興趣和天分，短短一年接連考取中餐、烘焙、飲料調製等證照，學習力驚人。

「有了目標就認真做！」王莉以行動力顛覆所有人想像，連原本反對的老公也轉為支持，夢想開咖啡廳的她，一次家庭聚會，首次嘗到台灣刈包的美味，好奇詢問婆婆「這是什麼食物？」當外燴總鋪師10幾年的婆婆回家則也露兩手，製作古早口味的刈包，和餐廳的刈包風味味絕然不同，各有千秋，也觸發她無限好奇。

婆婆的刈包餡料是筍乾、福菜，也有花生粉和豬肉，偏向客家口味，王莉形容是「復刻桌菜的經巧版」；她說，婆婆獨門的方法是鋪肉再夾一層菜，全部一起蒸，不僅入味且不死鹹，食材上色也均勻，色香味俱全，她曾懷疑「會有人喜歡這種老口味嗎？」沒想到自己孩子愛不釋口，決定以刈包開創來台第一個事業，婆婆也欣慰手藝後繼有人。

王莉最初到市場擺攤試賣，得到顧客反饋「口味很特別」開始發跡，打開健康客群後，選擇在斗南鎮落腳，一賣就是3年。因客群愈來愈廣，遍及其他鄉鎮，王莉把斗南創始店交給好友打理，自己再往外開疆闢土，目前甚至銷到北部，還上架家庭組方便顧客揪團宅配。