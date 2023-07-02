嘉市50廟宇千盞燈善心助學 學生感謝：貧困家庭的一口甘泉

嘉義市千盞燈助學計畫邁入第21年，累計受惠學生1847人，發出助學金額3808萬3千元。今年更勝以往有50間廟宇參與，贊助金額292萬6千元，有90名學生受惠。潘姓學生說，助學金對貧困家庭而言是口甘泉，她要將助學金用來繳房租，減輕媽媽負擔。林姓學生說，期許自己在未來有能力也可以回饋社會。

嘉義市長黃敏惠表示，多年來，由於各寺廟團體的支持，使得「嘉義市千盞燈─照亮眾學生」助學計畫得以繼續辦理，對於寺廟團體本著人饑己饑、人溺己溺的精神，幫助家庭經濟狀況困窘的學子，讓他們在求學階段，即時給與幫助的善舉，給予高度肯定。期盼藉由這項傳愛行動讓社會更圓滿，而相信受幫助的莘莘學子他日學有所成，亦能本著取之於社會，用之於社會之同理心，為社會貢獻心力，造福鄉里。

受助學生潘俐文說，國中時父母離異，單親媽媽賣麵照顧自己和弟妹，但是生意不是很好，自己多打幾分工貼補家用，有時候媽媽迫得已向她借錢付房租，當然很樂意，但一想到因環境困苦不得不向自己女兒開口借錢，替媽媽的辛苦感到不捨；自己就讀消防系，希望未來能考上公職有穩定工作、減輕家庭負擔。這筆助學金對所有困苦家庭來說是一口甘泉，她想拿來付幾個月房租，讓媽媽輕鬆一點，相信有不少困難的學生、家庭需要幫助，能得到捐款一定也是非常感恩。

學生林欣諺說，因家裡經商失敗，經濟狀況惡化，考上大學後吃、住是很大的經濟壓力，也造成家裡不小的負擔，有這筆助學金可以分擔下學期的費用，感謝各寺廟的千盞助學計畫，期許自己在未來有能力也可以回饋社會。

嘉義市今年「匯聚愛心 照亮我嘉─嘉義市千盞燈 照亮眾學生」助學金頒發儀式上午於市府一樓中庭舉辦，今年共計有50間寺廟為歷年來之最多，另有基金會、善心人士、民間公司熱心參與贊助，總贊助金額292萬6千元，受惠學生90名（高中職23名；大專67名）。當中在大陸經商的嘉義子弟組成的「嘉義市諸羅山同鄉會」慷慨解囊贊助助學金50萬元。

市府表示，有鑑於近年來各項物價飛漲嚴重，今年各項申請補助金額全面提高5千元（公立高中職原補助5千元現提高至1萬元，私立高中職原補助1萬元提高至1萬5千元，公立大專原補助2萬元提高至2萬5千元，私立大專原補助3萬元提高至3萬5千元），讓有心向學的青年學子能得到更實質的幫助、安心求學。