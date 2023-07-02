職場安全周開起跑 南市2000人健走 市長也來了

7月第1周為「全國職場安全周」，台南市政府勞工局今早辦健走活動，逾2000人一早參與，昨晚甫由日本行銷芒果返國的市長黃偉哲也現身會場，帶領與會一起宣示落實職業安全決心。

這場活動安排在官田大隆田生態文化園區舉行，一行人前往西拉雅國家風景區官田服務中心往返，立委郭國文、官田區長黃炳元、台南市議員陳昆和、陳秋宏、吳通龍等人與會，現場有視障按摩師免費為參加健走民眾舒壓按摩，並設有南區勞工健康服務中心、衛生局健康情報站等業務宣導，提供勞工朋友職場健康相關資訊。

黃偉哲說雇主應讓工讀生了解工作可能危害，並接受工作相關安全衛生教育訓練，培養正確工作安全態度，確保學生工讀期間擁有平安、快樂打工經驗。

勞工局長王鑫基也強調，台南夏季十分炎熱，事業單位雇用勞工朋友在室外高溫下工作，像是營造作業、外送工作等都是熱中暑等的高危險群，為防止勞工熱疾病發生，事業單位應提供可遮陽休息場所、提供充足飲水、調整作息時間，避免讓勞工於中午時段從事粗重工作；勞工朋友夏天工作時要預防中暑，注意感電等職場潛在危害，千萬要重工安才能保平安。