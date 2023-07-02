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鹿草焚化爐9月底將整改 預計到年底前嘉縣垃圾全打包

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉縣鹿草焚化爐9月底將整改，預計到年底前垃圾全打包。記者黃于凡／翻攝
嘉縣鹿草焚化爐9月底將整改，預計到年底前垃圾全打包。記者黃于凡／翻攝

嘉義縣鹿草焚化爐今年9月底將整改，期間嘉義縣18鄉鎮垃圾將打包存放，預計每天有380至400公噸民生垃圾，待焚化爐整改後再慢慢消化，整改時間約3個月，預計年底前將完成，垃圾處理能量將由平均每天820公噸，增加至880公噸。

環保局指出，鹿草焚化爐垃圾處理量原為每天900公噸，目前可燒820公噸，預計整改後能提升至880公噸，因鄰近縣市收垃圾意願不高，整改期間垃圾將先打包，包括18鄉鎮每天380至400公噸民生垃圾，以及公部門機關垃圾，等焚化爐整改後，每天逐漸處理。

環保局也說，鹿草焚化爐2001年啟用自今營運已21年，去年10月採RTO（整改-移轉-營運），委由台泥子公司達和環保服務股份有限公司經營，斥資14億元為焚化爐整改延役，環保署補助4.58億元，預計將收65%民生垃圾，35%事業廢棄物

焚化爐 嘉義 廢棄物

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