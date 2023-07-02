占地千坪 雲林「冬藏公園」啟用

雲林縣斗南鎮小東市地重劃區整體共開發45.68公頃，縣府規畫在園區內設置「四季公園」，首座「冬藏公園」昨天啟用，由獅子會認養並籌募1300萬元基金建設，占地1200坪，是區內第1座完工的硬體設施，縣長張麗善說，後續還要投入6億元興建休閒娛樂中心，引進室內外泳池、商店街、社區教室、宴會廳等建設。

小東工業區經過縣府市地重劃後，去年4月完工啟用，以低汙染工業發展為主，張麗善表示，土地完成分配的進度已達百分之80，現正釋出8筆土地待售中，可望創造2500個就業機會，目前有不少廠商詢問，未來發展趨勢看漲。

小東市地重劃區鄰近國道1號，具交通地利之便，縣府除招商引資，也在區內規畫興建4座公園、轉運站及休閒娛樂中心，張麗善、斗南鎮長沈暉勛等人昨天為第1座落成的冬藏草原公園揭牌啟用。

國際獅子會300-D1區總監施松吉說，這座公園由該會籌款興建，邀請雲林科技大學做設計，有高聳的白色石獅雕座，活力四射的彩虹步道、奇幻步道及勇氣大道，休憩平台及寬闊的陽光草坪，此外還有綠美化植栽桃花風鈴木區等自然造景，景致怡人。

冬藏公園由施松吉作為代表捐贈給雲林縣政府，國際獅子會300-D1區也將工程節餘款贈給雲嘉嘉南4縣市家扶中心，以及雲林縣警局斗六分局，每單位各獲贈20萬元。

施松吉並加碼捐贈家扶中心各5萬元，發揚捐款慈善美意。