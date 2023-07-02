三昧堂戲偶展 夏日體驗耍飛劍

三昧堂於嘉義縣表演藝術中心辦為期一年的常設展「游於偶藝」昨天登場，吸引暑假親子團到場體驗，在布景彩繪大師陳明山及三昧堂團長嚴仁鴻帶領下，一起操作演出的效果飛劍道具，讓學童近距離看得到也玩得到，展期至明年6月30日。

嚴仁鴻表示，精工布袋戲偶展包括三昧堂精工布袋戲偶50尊、國寶級布袋戲布景彩繪大師陳明山作品、國寶級春仔花藝師施麗梅作品及傳統金光時期布袋戲偶與歌仔戲跨界合作布袋戲偶服飾。

陳明山說，現場的布景道具是自己做的，其中首度展出有21年歷史，長達16.5公尺的月宮布景，更是整幅完整展出，還有5幅手繪布景，站在不同角度，會有不同的3D樣貌呈現。

展覽以今年9月與迴響樂集首次公演的布袋戲音樂劇「公孫長歌」為主軸，首次曝光全新戲偶，男主角公孫長歌幼年時期，及長歌母親玉明霞，還有「柔琴似水」布袋戲電影續集最新男主角，忘川版柳絮隨風。

國寶級春仔花藝師施麗梅傳承快失傳的春仔花技藝，成幅作品共16幅；還有雲龍閣掌中劇團長王進貴與戲偶收藏家林富賢提供珍藏的金光時期布袋戲偶，代表台灣布袋戲的演變與傳承。