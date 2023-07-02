待轉區旁畫槽化線 穿越、停車即罰…民批陷阱搶錢

嘉義市區新民路有處機車待轉格旁畫有小三角型斜紋槽化線，引起熱議，因為依道路交通條例任意穿越、停車槽化線會被開單，罰鍰900元，民眾批評「搶錢」、「白癡設計」；嘉義市交通處表示，用意是要提醒汽車注意待轉區的機車，因造成誤解，昨已派員磨除這處槽化線，市區其他路口類似問題也會全面盤點檢討。

有網友在社群媒體「嘉義綠豆大小事」PO照片，提醒機車待轉區旁畫有小三角型斜紋槽化線是處陷阱，「不能壓到槽化線否則會受罰，擺明政府又在搶錢」、「怕待轉車輛被撞，所以畫槽化線，來禁止車輛通行，建議立鋼梁的效果會比較好，想知道是那一個白癡的設計」。

嘉義市警局交通隊表示，依道路交通標誌標線號誌設置規則171條，槽化線，用以引導車輛駕駛人循指示的路線行駛，並禁止跨越，畫設於交岔路口、立體交岔的匝道口或其他特殊地點。

交通隊表示，跨越或停在槽化線上依道路交通管理處罰條例第33條第1項第12款；一般道路是900元以上，1800元以下罰鍰。如果不小心跨越或停在槽化線上警方是可以開單，而且檢舉也是會成立。

市府交通處說明，因為這處路口形狀較為特殊，成雙T型，所以在待轉區旁增繪槽化線，用以提醒通過汽機車注意待轉格上停等的機車。接獲反映，已雇工磨除槽化線、格子形狀調整、成型標線等整體改善昨天一併完成。