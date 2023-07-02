2段式左轉爭議多 南市府評估是否取消

台南市交通局還在研議取消機車2段式左轉試辦路段，有議員指北區和緯路及北門路口，近5年事故、違規件數分析，未依規定待轉釀成事故僅3件，未依規定待轉違規取締高達4115件 ，顯見機車未2段式左轉比例應很高，2段式左轉不符用路人的習慣，法規限制造成機車違規受罰，要求針對類似路口全面評估考量；交通局說，事故原因複雜，不能以此推論，但針對機車2段式左轉是否取消，內部都有在評估中。

陳姓機車騎士抱怨說，台南很多路口不適合設待轉區，待轉區太小、太窄、位置錯等，尤其遇到尖峰時段，騎士全擠在待轉區，對向車子過來「待轉區根本變成待撞區」；但也有人擔心取消待轉，恐衍生機車想轉就轉的亂象。

李宗霖表示，民眾陳情希望取消北區和緯路及北門路口待轉，邀集相關單位研商是否取消該路口強制待轉，考量到未來開元陸橋拆除封閉施工，車輛會改道北門路，該路口車流量會大幅提升，交通局建議等待車流穩定後再研議是否取消，並且也承諾未來會持續朝這個方向努力。

李宗霖說，從警方數據來看，只有3件事故的主因是因為未依規定待轉，但其他能夠正常左轉的4115位市民因為沒有照規定而被開罰，應評估正常直接左轉是安全的，但設置2段式左轉反而讓更多人違規受罰；在改變前呼籲用路人正確的駕駛觀念，「左轉靠左、右轉靠右，不要鬼切才安全。」

交通局表示，內部研議試辦取消機車2段式左轉的可行性，因地制宜作考量，包括路口實際大小、號誌化跟非號誌化路口數量比例，以及是否設有實體分隔島等因素，將以舊城區重要幹道為試辦對象，原則是以全路段實施，避免造成民眾無所適從，但即使未來取消，也會評估考量保留待轉格供民眾選擇。