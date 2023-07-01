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時隔8年雲林重現本土登革熱疫情 古坑一對夫妻染疫

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣出現本土登革熱病例，縣府立即成立登革熱防治應變中心，進行各項防治作為。圖／雲林縣政府提供
雲林縣出現本土登革熱病例，縣府立即成立登革熱防治應變中心，進行各項防治作為。圖／雲林縣政府提供

雲林古坑鄉東和村一對夫婦6月26日因發燒、嘔吐、起紅疹及腹瀉就醫，6月30日確診土本登革熱衛生局今天在古坑鄉東和及荷苞社區活動中心開設登革熱快篩站，篩出2例快篩陽性，已轉介醫院確認及治療，明天將在高林社區活動中心設站快篩，這是2015年後，雲林縣再次出現本土登革熱確診個案。

雲林縣衛生局調查，這對確診夫婦平時活動地點除了住家，也會到附近的筍園工作，6月26日兩人因發燒、嘔吐、起紅疹及腹瀉就醫，6月30日確診，縣府立即成立登革熱防治應變中心，進行各項防治作為，並釐清感染源。

疾病管制署南區管理中心也派員配合衛生局針對確診個案農作地點及住屋周圍半徑50公尺進行病媒蚊密度調查，同時進行孳生源清除及消毒，持續對社區附近住戶進行健康監測。

縣衞生局長曾春美說，雲林縣上次出現本土登革熱確診個案是2015年全台登革熱大爆發時，時隔8年再度出現確診個案，衛生局今天立刻到古坑鄉東和及荷苞社區活動中心開設登革熱快篩站，共篩檢119人，發現2例NS1快篩陽性，有外縣市旅遊史，居住地附近也有許多遊客會到訪的景點，均已轉介醫院進確認及治療，明天也安排在高林社區活動中心設站快篩，呼籲民眾盡速接受篩檢。

截至今天雲林縣共通報12例疑似登革熱個案（古坑9例、斗六1例、林內1例、北港1例），經疾管署PCR檢測2例陽性（古坑東和夫婦）為確診。

縣長張麗善表示，近日午後常有強降雨，易使戶內外積水容器增加，恐孳生大量病媒蚊，呼籲民眾落實居家環境巡檢，把握「巡、倒、清、刷」原則，戶內外不要有積水容器，清除孳生源，縣府及公所亦將加強社區預防性噴消，防止疫情擴散。

雲林縣出現本土登革熱病例，縣府立即成立登革熱防治應變中心，進行各項防治作為。圖／雲林縣政府提供
雲林縣出現本土登革熱病例，縣府立即成立登革熱防治應變中心，進行各項防治作為。圖／雲林縣政府提供
雲林縣出現本土登革熱病例，縣府立即成立登革熱防治應變中心，進行各項防治作為。圖／雲林縣政府提供
雲林縣出現本土登革熱病例，縣府立即成立登革熱防治應變中心，進行各項防治作為。圖／雲林縣政府提供

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