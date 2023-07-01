台南再增14例登革熱確診病例 累計130例 已7區出現病例

台南市截止今日下午4點經疾病管制署檢驗確診14例登革熱確診病例，累積病例為130例，其中仁德區新增7例、東區新增6例、安南區新增1例，年齡介於8歲至78歲，5例是由診所或醫院通報確診，9例由防治中心擴大採檢發現，經過疫情調查結果，所有的案例其居住地或活動地均與仁德及東區高風險區有關。

衛生局表示，為能縮短檢驗時間，及早介入防治作為，台南市登革熱防治中心依疾病管制署所制定登革熱防治工作指引規定，針對高風險的仁德區及東區的登革熱通報病例以NS1快速檢驗結果陽性即判定為確診病例，此項作為可縮短一天的研判時間，及早進行化學防治殺滅帶病毒的病媒蚊。

今日是NS1陽性即判陽的第一天，病例數呈現些微增加趨勢，防治登革熱二大利刃，除了清除孳生源外，盡早發掘出所有病例是另一個利刃，沒有帶病毒的病例加上沒有傳播的病媒蚊就不會有登革熱。南市面對疫情的挑戰，將持續主動積極廣設擴採站，將隱藏的每一個病例一網打盡，不讓病毒有流竄的機會。

防疫人員針對今日的病例已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，同時加強動員擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作，並進行附近住戶健康監視及診所發燒症狀就醫民眾的追踨關懷等防疫措施，期能降低疫情擴散風險。