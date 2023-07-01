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影／九崴電力南科天然氣發電廠說明會 3百民眾激動抗議

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
九崴電力南科天然氣發電廠說明會，會場多次因為民眾抗議差點失控。記者周宗禎／攝影
九崴電力南科天然氣發電廠說明會，會場多次因為民眾抗議差點失控。記者周宗禎／攝影

能源業者推動「九崴電力南科天然氣發電廠」，下午在台南安定區舉行說明會，會還沒開就有近300附近民眾在場外抗議、高呼選址不當，也有人大喊政府無能。立委郭國文及市議會副議長林志展等近10名市議員到場聲援。激動的民眾多次高聲抗議開罵，還有人帶防毒面具要求業者撤案。

九崴副總吳明竑要說明不斷被抗議叫罵聲打斷。幾個激動民眾衝上前被架開。說明會1個多小時業者完全沒有機會說明，場面多次差點失控，警方出動大批警力維持，抗議民眾最後高呼抗議口號後散場。

事後吳明竑表示，完全照政府的法令規定申請，說場址距住宅區醫院太近沒有根據，大家反對他們當然不會蠻幹，但總要有個標準，即使地方擺明了絕對抗爭到底，業者還是不鬆口不繼續推案。

因應南科逐年增加用電需求，推動民營電廠「九崴電力南科天然氣發電廠」，是在面對南科發電需求暴增的情況之下，為了維持供電穩定與政府的能源政策目標，正在推動的民營電廠建設案。

根據台電最新統計資料，台南地區自有發電容量僅占總需求25%，剩餘75%電力都需要依靠外地傳送進來，再加上南科園區和夏季民生用電高需求，基礎發電出現急迫性，九崴發電廠就是因應南科還有周遭用電需求大增而推動設置。

不過因為當地的民眾卻對電廠建設極大反彈，認為將嚴重影響附近社區居民健康，業者先前三次開說明會都流會，今天第四次開座談會雖然在地民意代表到場依舊場面混亂。龐大的民意壓力已讓多數市議員都表態反對，市長黃偉哲也表示九崴過不了民意支持，市府就會拒絕申請。

九崴電力南科天然氣發電廠說明會，民意代表與民眾遞交抗議書。記者周宗禎／攝影
九崴電力南科天然氣發電廠說明會，民意代表與民眾遞交抗議書。記者周宗禎／攝影
九崴電力南科天然氣發電廠說明會，3百民眾到場抗議。記者周宗禎／攝影
九崴電力南科天然氣發電廠說明會，3百民眾到場抗議。記者周宗禎／攝影
九崴電力南科天然氣發電廠說明會，3百民眾到場抗議。記者周宗禎／攝影
九崴電力南科天然氣發電廠說明會，3百民眾到場抗議。記者周宗禎／攝影
九崴電力南科天然氣發電廠說明會，3百民眾到場抗議。記者周宗禎／攝影
九崴電力南科天然氣發電廠說明會，3百民眾到場抗議。記者周宗禎／攝影

南科 議員 台南 黃偉哲

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