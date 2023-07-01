占地千坪、超大草原 雲林小東市地重劃區首座建設完工

雲林縣斗南鎮小東市地重劃區整體共開發45.68公頃，縣府規畫在區內設置「四季公園」，首座冬藏草原公園今天啟用，由國際獅子會認資籌募1300萬元基金建設，今回贈縣府，由縣長張麗善代表受贈，該園占地1200坪，是區內第1座完工的硬體設施，後續還有轉運站、休閒娛樂中心等進駐，可望開啟園區的消費市場。

小東工業區經過縣府市地重劃後，去年4月完工啟用，以低汙染工業發展為主，張麗善表示，土地完成分配的進度已達80％，現正釋出8筆土地待售中，可望創造2500個就業機會，目前有不少廠商觀望設廠，未來發展趨勢看漲。

小東市地重劃區鄰近國道1號，具交通地利之便，縣府除招商引資，也在區內規畫興建4座公園、轉運站及休閒娛樂中心，張麗善、斗南鎮長沈暉勛等人今天為第1座落成的冬藏草原公園揭牌啟用。

國際獅子會300-D1區總監施松吉說，這座公園由該會籌款興建，邀雲林科技大學將冬藏草原公園設計成獅子紀念公園，內部有高聳的石獅雕座，活力四射的彩虹步道、奇幻步道及勇氣大道，休憩平台及寬闊的陽光草坪，綠美化植栽獅子林桃花風鈴木區等自然造景，景致怡人。

該公園今由施松吉代表捐贈給縣府，張麗善指出，為創造小東市地重劃區新興生活圈，縣府也將投入6億元建設小東休閒娛樂中心，設置室內外游泳池、商店街、社區教室、宴會廳等，「雲林消費新地標」指日可待。