日本最大公路休息站「台南祭」 黃偉哲率隊賣台南好物

為了表達對台南的支持，日本群馬縣前橋市特別在日本全國最大的的公路休息站「道之驛前橋赤城」辦理為期3天的台南祭，市長黃偉特率多家台南農特產品、伴手禮業者前往設攤，大力推銷台南特產，今天舉行開幕式，現場人潮絡繹不絕，台南攤位所販售的產品大為熱銷，新鮮芒果在開幕式還在進行中就已火速完售緊急再調貨，顯示日本民眾對台南芒果的熱愛之情。

前橋市長山本龍市長開場表示，很高興邀請到台南市長親自參加台南祭，台南跟前橋有深厚歷史淵源，在追憶往事的同時，也請在場大家一起品嘗台南好吃的東西，一同探索新的交流方向，也感謝台南各方的合作夥伴，對於有這樣的契機能跟台南合作、引進台南食材，感到非常欣喜。

黃偉哲表示，非常高興來到「道之驛前橋赤城」，謹代表台南185萬市民獻上最誠摯祝賀台南祭活動的成功舉辦，特別感謝山本市長、阿部議長以及前橋各界促成兩個城市的美好相遇，也歡迎在座各位好朋友把握台南祭期間，欣賞台南燈籠、品嘗台南美味農特產品、多了解台南文化，也祝賀台南祭期間一切利成功。

黃市長也趁機介紹，台南市台灣第一個城市，明年將是台南400，2月有台灣燈會、3月則有國際蘭展等許多活動，現場也設有台南400的宣傳攤位，歡迎前橋市民和在場各位朋友一起前來台南，品味台南美好的文化。

開幕式上，象徵台灣文化的舞龍舞獅的表演博得滿堂彩，黃偉哲化身廚師炸花枝丸跟魚板，山本市長品嘗後大呼美味，黃偉哲又化身最佳推銷員，發送新鮮芒果丁跟冷凍芒果給民眾試吃，帶動購買數量直飆。黃偉哲期許3天活動期間(6月30至7月2日)能創下營業佳績，且未來台南品質極好的農特產品能更廣為日本消費者接受。

道之驛前橋赤城於2023年3月21日新開幕，占地700公頃，是日本最大規模的公路服務休息站，預估假期單日人潮有4萬人次之多，今年3月東京食品展時，牽起雙方緣份，4月初、5月初，兩位市長會面商討細節，成功促成台南祭的圓滿舉辦。