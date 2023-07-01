嘉義市恢復升格41周年 黃敏惠：創新規畫凸顯特色嘉義市

嘉義市政府上午於兒童福利服務中心以展覽、闖關活動等寓教於樂方式慶祝恢復升格省轄市41周年；市長黃敏惠率市府團隊與市民同樂並祝福嘉義市生日快樂；藍綠立委參選人張秀華、王美惠也到場，表示會在立院為嘉市爭取最大利益。對於未來展望黃敏惠表示，十大旗艦計畫以西區大發展、東區大進步，2大發展主軸，加入創新、創意及運用科技，與時俱進，凸顯嘉義市特色。

黃敏惠表示，在疫情過後，還有許多新的挑戰，嘉義市不能被邊緣化，城市發展最重要的是要有創新與創意的思維規劃，提出十大旗艦計劃以「西區大發展、東區大進步」為主軸，開發西區、優化東區，運用科技整合，持續推動產業創新、地方創生，讓年輕人在城市裡創造自己的特色。市政的推動千頭萬緒，但相信在努力推動之下與民意結合，能夠更貼近民生與時俱進，凸顯嘉義市特色，只有持續跟上時代的脈搏，適應變化，才能確保城市的發展不落後。

國民黨立委參選人現任市議員張秀華表示，嘉義市自有財源不多，重大迫切要做的重大建設是台鐵到高鐵輕軌捷運、總圖、嘉義菸葉廠及市府北棟大樓等，都要仰賴中央預算，有幸進入立院，會針對這些重大建設加快腳步協助推動，未來嘉義市才不會被邊緣化。

尋求連任的民進黨立委王美惠表示，持續在立院為嘉義市努力、打拼，總圖、停車等問題都是嘉義市迫切需要的建設，要求中央多給嘉義市關愛眼神、補助。

今天的慶祝活動適逢暑假開端，安排在嘉義市兒童福利服務中心，結合慶祝活動安排兒童闖關活動，邀請脆弱家庭兒少社區支持服務計畫、中國信託慈善基金會台灣夢兒少社區陪伴扎根計畫的兒童一同參與，讓兒童在寓教於樂過程，從「聯合國永續發展目標SDGs」了解嘉義市的歷史發展，並提升對嘉義市的認同感。

2樓「嘉義市恢復升格省轄市41周年展覽」運用可愛的插畫、淺顯易懂的文字圖表，讓孩子們了解縣市制度、嘉義市升格沿革及近年來嘉義市的重大建設和城市特色等的重大轉變，瞭解嘉義市的歷史。