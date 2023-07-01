台南本土登革熱破百例 今起2熱區快篩陽即確診：再增5人

台南本土登革熱病例昨新增14例確診個案，目前共有116例確診者。疾管署日前認定東區、仁德區為登革熱流行疫區，今日起具有登革熱疑似症狀NS1快篩呈陽性且居住地在流行區，即被判斷確診。今天成功里活動中心採檢站，上午有15人前往抽血，5人呈現陽性。

今天上午前往成功里活動中心採檢站抽血的民眾總共有15位，普遍都有出現發燒的症狀。有民眾說「感覺出現症狀就趕快來採檢」，共有5位居民經過採檢站快篩呈現陽性。

目前在東、仁德區根據疾管署公告，認定為流行疫區。民眾出現登革熱疑似症狀，NS1快篩陽性且居住地在流行區，即確定確診。馬上就能夠針對個案居住、活動地張貼清消公告，隔天就馬上能夠進行防治作業。

由於登革熱NS1快篩試劑，能夠有效篩出發病1到7天的患者，第7天後，採檢效果會降低。