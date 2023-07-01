全台唯一白沙球場訓練添難度 意外助攻選手包辦金銀銅牌

雲林縣林內國中今年包辦法式滾球全國中等學校錦標賽金銀銅牌，校內有一座全國僅有的白沙滾球場功不可沒，為讓全國各地選手感受林內國中如何靠白沙球場培育出實力堅強的選手，在在地企業贊助下，林內國中今天舉辦「全國滾球錦標賽–白沙熱浪盃」，來自全國各地32隊參賽隊伍，一起感受在烈日高照、光線反射嚴酷考驗下的白色球場威力。

白沙熱浪盃今天開打，包括台東、台北、花蓮、屏東各地選手有32隊參賽隊伍，選手中年紀最大70多歲、最小僅11歲，多數法式滾球場都是灰沙球場，選手第一次在白沙球場比賽，光是陽光反射就是一大考驗，就連初次到場體驗的雲林縣議員張維崢都說「光要看清楚就很吃力」。

法式滾球是世界運動會正式比賽項目，在台灣已推廣17年，是全年齡可參與的運動，林內國中10年前開始推廣，因法式滾球場設置在國際上沒有正式標準，當時為了校園美觀，選擇使用白沙，是全台唯一的白沙滾球場。

教練許柏昱說，白沙在陽光反射下非常刺眼，且場上溫度更高，對選手來說訓練難度更高，陰錯陽差讓選手累積更強實力，才能在今年法式滾球全國中等學校錦標賽囊括金銀銅牌，今年首度體驗的外縣市選手確實感受到白沙球場的與眾不同，直呼「太刺眼了吧」。