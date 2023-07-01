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降低仰賴進口雜糧…國產大豆種植興起 雲林將擴增面積

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
高齡92歲的雲林斗南鎮民沈玉雲（中）手作豆包菜捲，使用斗南當地盛產的竹筍與金針菇作為餡料，立委劉建國（右）一口接著一口品嘗。記者陳苡葳／攝影
高齡92歲的雲林斗南鎮民沈玉雲（中）手作豆包菜捲，使用斗南當地盛產的竹筍與金針菇作為餡料，立委劉建國（右）一口接著一口品嘗。記者陳苡葳／攝影

面對進口雜糧價格漲幅及供應不穩定，政府力推農民投入國產雜糧栽種，雲林縣首家從種植到生產全包的石廟雜糧生產合作社，透過與農契作及打造先進廠房提高豆製品生產率，農委會、立法委員劉建國今天參加該社舉辦的推廣成果活動，與社區婆媽一起手作豆包料理，響應國產糧食政策。

農委會積極推廣國產雜糧，以提高國人糧食自給率，雲林縣部分鄉鎮農民配合政府政策轉作，栽種地瓜、高粱、大豆等旱作農作物；企劃處處長莊老達表示，旱作作物的優勢是省水，其中，種植大豆的土壤肥料可成為下一季水稻土壤的養分，具固氮作用，效果相得益彰，也節省肥料。

該合作社理事主席沈泓志說，目前雲林縣內的大豆契作面積，1期作在土庫鎮高鐵沿線周邊種植10公頃；投入大豆栽種的農民表示，大豆有助土壤改良，生產品質穩定，收益增加，加上政府有補助契作獎勵金等，不少同行也來探詢。

沈泓志指出，契作大豆的農民反應很好，土庫鎮的栽種面積明年會再增加，另2期作則規劃在水林鄉及鄰近縣市種植40至50公頃，平均產量每公頃約2至2.5公噸。

劉建國表示，過去台灣依賴進口雜糧甚深，在農糧署努力輔導推動下，目前國產雜糧種植面積逐年擴增；該合作社斥資近億元在斗南鎮打造主產豆包、豆皮的現代化工廠，據統計，每日大豆使用量1.5公噸，滿載量可達3.5公噸，產銷包辦，對契作農民的幫助很大，最重要的是提高糧食自給率，守護國人糧食安全。

高齡92歲的社區志工沈玉雲今天手作「豆包菜捲」，餡料使用斗南當地盛產的竹筍與金針菇，並捨棄油炸改用烘烤，減油清爽的蔬食點心，令人讚不絕口。

雲林縣石廟雜糧生產合作社今在斗南鎮舉辦產銷履歷豆包創意料理品嘗推廣活動，全鎮24個里的婆婆媽媽大動員，使出渾身解數手作豆包料理。記者陳苡葳／攝影
雲林縣石廟雜糧生產合作社今在斗南鎮舉辦產銷履歷豆包創意料理品嘗推廣活動，全鎮24個里的婆婆媽媽大動員，使出渾身解數手作豆包料理。記者陳苡葳／攝影
雲林縣首家從種植到生產全包的石廟雜糧生產合作社，透過與農契作及打造先進廠房提高豆製品生產率，今在斗南舉辦推廣成果，理事主席沈泓志（左二）、農委會處長莊老達（左三）、立委劉建國（中）等人共襄盛舉。記者陳苡葳／攝影
雲林縣首家從種植到生產全包的石廟雜糧生產合作社，透過與農契作及打造先進廠房提高豆製品生產率，今在斗南舉辦推廣成果，理事主席沈泓志（左二）、農委會處長莊老達（左三）、立委劉建國（中）等人共襄盛舉。記者陳苡葳／攝影
雲林縣石廟雜糧生產合作社今在斗南鎮舉辦產銷履歷豆包創意料理品嘗推廣活動，全鎮24個里的婆婆媽媽大動員，使出渾身解數手作豆包料理。記者陳苡葳／攝影
雲林縣石廟雜糧生產合作社今在斗南鎮舉辦產銷履歷豆包創意料理品嘗推廣活動，全鎮24個里的婆婆媽媽大動員，使出渾身解數手作豆包料理。記者陳苡葳／攝影

農民 雲林 劉建國

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