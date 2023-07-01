降低仰賴進口雜糧...國產大豆種植興起 雲林將擴增面積

面對進口雜糧價格漲幅及供應不穩定，政府力推農民投入國產雜糧栽種，雲林縣首家從種植到生產全包的石廟雜糧生產合作社，透過與農契作及打造先進廠房提高豆製品生產率，農委會、立法委員劉建國今天參加該社舉辦的推廣成果活動，與社區婆媽一起手作豆包料理，響應國產糧食政策。

農委會積極推廣國產雜糧，以提高國人糧食自給率，雲林縣部分鄉鎮農民配合政府政策轉作，栽種地瓜、高粱、大豆等旱作農作物；企劃處處長莊老達表示，旱作作物的優勢是省水，其中，種植大豆的土壤肥料可成為下一季水稻土壤的養分，具固氮作用，效果相得益彰，也節省肥料。

該合作社理事主席沈泓志說，目前雲林縣內的大豆契作面積，1期作在土庫鎮高鐵沿線周邊種植10公頃；投入大豆栽種的農民表示，大豆有助土壤改良，生產品質穩定，收益增加，加上政府有補助契作獎勵金等，不少同行也來探詢。

沈泓志指出，契作大豆的農民反應很好，土庫鎮的栽種面積明年會再增加，另2期作則規劃在水林鄉及鄰近縣市種植40至50公頃，平均產量每公頃約2至2.5公噸。

劉建國表示，過去台灣依賴進口雜糧甚深，在農糧署努力輔導推動下，目前國產雜糧種植面積逐年擴增；該合作社斥資近億元在斗南鎮打造主產豆包、豆皮的現代化工廠，據統計，每日大豆使用量1.5公噸，滿載量可達3.5公噸，產銷包辦，對契作農民的幫助很大，最重要的是提高糧食自給率，守護國人糧食安全。