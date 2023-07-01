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三昧堂百尊戲偶展嘉縣表藝登場 親子體驗陪玩一整年

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
三昧堂「游於偶藝」今登場一年展，學童在布景彩繪大師陳明山及三昧堂團長嚴仁鴻帶領下，操作效果飛劍道具。記者呂慧瑜／攝影
三昧堂「游於偶藝」今登場一年展，學童在布景彩繪大師陳明山及三昧堂團長嚴仁鴻帶領下，操作效果飛劍道具。記者呂慧瑜／攝影

三昧堂於嘉義縣表演藝術中心辦為期一年的常設展「游於偶藝」今天登場，吸引暑假親子團到場體驗，在布景彩繪大師陳明山及三昧堂團長嚴仁鴻帶領下，一起操作演出的效果飛劍道具，讓學童近距離看得到也玩得到，直呼轉動圓盤，就可以讓劍有飛出去，又飛回來效果，很神奇。

三昧堂團長嚴仁鴻表示，精工布袋戲偶展於今天起至明年6月30日，於嘉縣表藝中心辦為期一年的常設大展，共分四大主軸，包括三昧堂精工布袋戲偶50尊、國寶級布袋戲布景彩繪大師陳明山作品、國寶級春仔花藝師施麗梅作品及傳統金光時期布袋戲偶與歌仔戲跨界合作布袋戲偶服飾。

大師陳明山說，現場的布景道具體驗，因為是自己做的，放手讓大家來感受，這很難得的，其中首度展出有21年歷史，長達16.5公尺的月宮布景，更是整幅完整展出，還有五幅手繪布景，包括蓮花洞、白骨洞、仙人洞等作品，站在不同角度，都會有不同的3D樣貌呈現。

三昧堂指出，展覽以今年9月3日與迴響樂集首次公演的布袋戲音樂劇「公孫長歌」為主軸，今天首次曝光全新戲偶，是男主角公孫長歌的幼年時期，及長歌的母親玉明霞，還有「柔琴似水」布袋戲電影續集的最新男主角，忘川版柳絮隨風，首次與民眾見面。

展出還有國寶級春仔花藝師施麗梅，近幾年與三昧堂合作，傳承快失傳的春仔花技藝，成幅作品共16幅；還有傳統金光時期布袋戲偶，由雲龍閣掌中劇團長王進貴與戲偶收藏家林富賢提供珍藏的金光時期布袋戲偶，代表著台灣布袋戲的演變與傳承。

以及台灣知名歌仔戲服飾設計師邱大峰，與三昧堂王文志跨界合作歌仔戲式的布袋戲偶；嚴仁鴻說，將歌仔戲的戲服等比例縮小成為戲偶大小，並設計頭飾造型，讓歌仔戲的主角變身成布袋戲偶演出。展場還有服飾道具及大小型布袋戲偶免費操作體驗，吸引許多家長帶孩童一起來追憶。

三昧堂於嘉縣表藝中心辦一年常設展「游於偶藝」今天登場，吸引暑假親子團到場體驗。記者呂慧瑜／攝影
三昧堂於嘉縣表藝中心辦一年常設展「游於偶藝」今天登場，吸引暑假親子團到場體驗。記者呂慧瑜／攝影
國寶布景大師陳明山提供自己手繪道具，讓親子們近距離接觸體驗，為推廣傳統技藝盡心力。記者呂慧瑜／攝影
國寶布景大師陳明山提供自己手繪道具，讓親子們近距離接觸體驗，為推廣傳統技藝盡心力。記者呂慧瑜／攝影
國寶布景大師陳明山手繪布景蓮花洞，展出的3D繪畫能隨觀賞者左右走動，呈深淺立體感十足。記者呂慧瑜／攝影
國寶布景大師陳明山手繪布景蓮花洞，展出的3D繪畫能隨觀賞者左右走動，呈深淺立體感十足。記者呂慧瑜／攝影
三昧堂「游於偶藝」今登場一年展，共展出近百尊傳統金光與現代精工布袋戲偶。記者呂慧瑜／攝影
三昧堂「游於偶藝」今登場一年展，共展出近百尊傳統金光與現代精工布袋戲偶。記者呂慧瑜／攝影
雲龍閣掌中劇團長王進貴與戲偶收藏家林富賢，提供珍藏的金光時期布袋戲偶展出。記者呂慧瑜／攝影
雲龍閣掌中劇團長王進貴與戲偶收藏家林富賢，提供珍藏的金光時期布袋戲偶展出。記者呂慧瑜／攝影
三昧堂今天首次曝光全新戲偶，為公孫長歌的幼年時期，及長歌的母親玉明霞等，吸引目光。記者呂慧瑜／攝影
三昧堂今天首次曝光全新戲偶，為公孫長歌的幼年時期，及長歌的母親玉明霞等，吸引目光。記者呂慧瑜／攝影

布袋戲 歌仔戲 國寶

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