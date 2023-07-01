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鐵道迷看過來！台南公共運輸月票399搭火車旅行最划算

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市觀旅局「沿著鐵道去旅行」推薦搭公車結合鐵路輕鬆玩台南。圖／台南市觀旅局提供
台南市觀旅局「沿著鐵道去旅行」推薦搭公車結合鐵路輕鬆玩台南。圖／台南市觀旅局提供

台南公共運輸月票5月31日先推出「大台南公車無限搭299」月票，受到學生、通勤族及市民熱情迴響，7月再推出「公車+台鐵無限搭399元」吃到飽方案，不只公車無限搭乘，還可以搭配台南市轄內台鐵17個車站連結公車路線，對精打細算小資族來說，省荷包、最經濟實惠，而台南觀旅局推出新版鐵道旅遊地圖，內容包含大台南公車月票資訊，推薦各地遊客購買大台南公車月票沿著鐵道輕鬆遊台南。

觀旅局表示，台南市7月1日推出「公車+台鐵無限搭399」可無限次數搭乘台南境內台鐵17個車站及公車，台南境內有後壁、新營、柳營、林鳳營、隆田、拔林、善化、南科、新市、永康、大橋、台南、保安、仁德14個車站以及連結高鐵台南站的沙崙線有中洲、長榮大學、沙崙3個車站共計17個車站，包含一個國定古蹟（台南車站）、一個市定古蹟（保安車站）及二個歷史建築（後壁及林鳯營車站），再轉乘台灣好行觀光公車、市區、幹支線公車、厝邊公車、小黃公車等公車路線至台南各大熱門景點及品嘗在地各式小吃美食，吃喝玩樂一次滿足。

觀光旅遊局代理局長林國華表示，台南是各地遊客來台旅遊首選城市之一，「公車+台鐵無限搭399」方案，串聯轄內台鐵17個車站、本市公車及公共自行車，為遊客們省下了大部分的交通費用。推薦各地遊客藉由月票方案，規畫台南深度旅遊，透過台鐵、公車及公共自行車等大眾交通工具，走訪大台南各區知名景點，共同響應低碳永續旅遊。

觀旅局也推出新版「沿著鐵道去旅行」插畫摺頁地圖，包含「台南公共運輸月票」資訊及台南各站具有歷史車站介紹，以及周圍景點等相關資訊，適合鐵道迷或家庭親子遊，規畫一趟寓教於樂鐵道之旅。

2023台南好康券活動也開跑，7月1日至10月31日活動期間入住台南市參加宿集章活動的飯店或民宿，註冊會員後，填寫入住資料，即可獲得電子版台南好康券及大台南公車電子乘車券，除了可免費搭乘公車遊台南，還可享有多重店家優惠，活動期間完成線上食、宿、遊、購、行集章任務即可參加抽獎，還有機會抱走智能電動車。

台南市觀旅局「沿著鐵道去旅行」插畫摺頁地圖包含「台南公共運輸月票」資訊及台南各站具有歷史車站介紹，以及周圍景點等相關資訊。圖／台南市觀旅局提供
台南市觀旅局「沿著鐵道去旅行」插畫摺頁地圖包含「台南公共運輸月票」資訊及台南各站具有歷史車站介紹，以及周圍景點等相關資訊。圖／台南市觀旅局提供

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