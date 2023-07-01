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藝起Fun暑假 嘉縣表藝中心戲劇培訓及兒童劇展演開跑

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
三昧堂創意木偶團隊今起在表藝中心推出「游於偶藝」主題展，與布袋戲佈景大師陳明山合作，將傳統布景細膩呈現。圖／三昧堂提供
三昧堂創意木偶團隊今起在表藝中心推出「游於偶藝」主題展，與布袋戲佈景大師陳明山合作，將傳統布景細膩呈現。圖／三昧堂提供

欣賞藝文表演也是親子暑假選擇之一，嘉義縣表演藝術中心今天起推出「藝起Fun暑假」系列活動，有各式工作坊及兒童戲劇表演，還有三昧堂的戲偶展覽，朴子市梅嶺美術館也有精彩展覽上檔，豐富活動陪伴孩子藝起Fun暑假。

表藝中心指出，今年暑假期間共推出工作坊及兒童劇場各3場次。工作坊為舞蹈及戲劇培訓課程，包含雲門舞集舞蹈教室《兒童舞動營》、青藝盟劇團《青春開麥拉-青少年戲劇營隊》及豆子劇團《兒童戲劇工作坊-豆來藝起練功》，名額有限，洽表藝粉專報名。

兒童劇場邀請沙丁龐客劇團《超爆笑小丑歌舞秀-芋頭地瓜三姐弟》、蘋果劇團《低頭族小龍女》、大開劇團《冰雪皇后》，透過近距離沈浸式演出，讓孩子們玩戲劇、看故事。

三昧堂創意木偶團隊推出「游於偶藝」主題展，與在地布袋戲手繪佈景大師陳明山老師合作，將大型絢麗的傳統布景細膩呈現；另外與彰化鹿港著名工藝師施麗梅老師合作，現場展示傳統精緻春仔花及手作工作坊，讓親子透過展覽欣賞戲偶工藝。

另在朴子梅嶺美術館，暑期間推出7檔的書法、繪畫展覽，包括「布袋二老書法聯展」、「植.感-吳筱瑩創作個展」、「2023嘉義縣創意畫會會員第一次聯展」、「神采妃揚(二)」、「嘉義市象外水墨研究會會員聯展」、「梅嶺心香.新營社大書法班師生聯展」及「台南巿柚城藝術家協會會員聯展」。

嘉縣文觀局表示，推出多項親子暑假限定活動，包含明華園戲劇總團戶外展演、紙風車劇團演出，還有在朴子水道頭文創聚落的水喔音樂會、水喔小旅行及朴通市集，演出、展覽資訊詳情請至嘉義縣表演藝術中心FB及嘉義縣文化觀光局官網查詢。

三昧堂創意木偶團隊今起在嘉縣表藝中心推出「游於偶藝」主題展，吸引參觀人潮。圖／三昧堂提供
三昧堂創意木偶團隊今起在嘉縣表藝中心推出「游於偶藝」主題展，吸引參觀人潮。圖／三昧堂提供
嘉縣表藝中心今年暑假期間，推出工作坊及兒童劇場，工作坊為學童的舞蹈及戲劇培訓課程。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣表藝中心今年暑假期間，推出工作坊及兒童劇場，工作坊為學童的舞蹈及戲劇培訓課程。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣表藝中心今年暑假期間，推出工作坊及兒童劇場，工作坊為學童的舞蹈及戲劇培訓課程。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣表藝中心今年暑假期間，推出工作坊及兒童劇場，工作坊為學童的舞蹈及戲劇培訓課程。圖／嘉義縣政府提供

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