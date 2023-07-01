台南登革熱累積116例 公務員發明滅蚊神器「天溝棒」

台南市昨天增加14例登革熱，目前累積病例為116例，其中，仁德區新增8例、東區新增5例、善化區新增1例，年齡介於12歲至83歲，2例是由診所或醫院通報確診，12 例由防治中心擴大採檢發現。經疫情調查結果，所有案例居住地或活動地均與仁德及東區高風險區有關，防疫人員已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業。

台南登革熱已破百例，加上不時陣雨增加防治難度，屋頂溝槽常因巡檢投藥不易而成漏網之魚，北區區公所主秘發明自製的「天溝棒」，成為有效的蚊滅之刃，不用再爬梯上屋頂，市長黃偉哲指示各區公所前往學習，將技術帶回推廣，成為各區蚊殺隊的利器。

北區區長李皇興表示，登革熱疫情開始後，一樓以上屋頂天溝水槽不容易巡檢，為了解決這個問題，就召集同仁一起發想運用回收的伸縮拖把及寶特瓶，搭配小反光鏡、鋁線、電工膠帶、尼龍背帶等，製作出輕便的「天溝棒」，方便帶出門，造價不到500元，省錢省力。

負責設計「天溝棒」的北區區公所主任秘書蔡佳甫指出，「天溝棒」是多功能工具，握把三段伸縮功能，最長可超過2公尺，上面裝置的小反光鏡可調角度，用來目視檢查溝槽是否有積水，切半的寶特瓶則可用來裝孳清用藥，巡檢同時可立即投藥。

第一支天溝棒製作後，試用同仁反應都不錯，後續趕工製作40支配發到各里加入巡檢。

市府表示，市長黃偉哲指示各區加強屋頂天溝水槽孳清，有本土疫情的區公所昨天都派出種子人員前來學習製作，北區區公所貼心拍攝天溝棒使用教學影片輔導。