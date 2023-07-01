「消失的紫斑蝶」校園巡迴播映 師生讚嘆

台灣紫斑蝶與墨西哥帝王斑蝶是全球兩大越冬型蝴蝶，生態導演詹家龍紀錄紫斑蝶在台灣世紀奇景，耗時5年深入山中蝶谷，完成生態紀錄電影「消失的紫斑蝶」，為讓紫斑蝶保育變成全民運動，雲林縣在地企業永寬化學包場舉辦12場校園巡迴播映，昨天首場在石榴國中放映，石榴國中、國小200多名師生驚呼連連。

紫斑蝶和被列入世界自然遺產的墨西哥帝王斑蝶，並列為世界兩大越冬蝴蝶，每年清明節前後是紫斑蝶遷徙季節，雲林林內鄉是遷徙必經之路，國道封路讓蝶更成為生態佳話。

詹家龍說，紫斑蝶與人類生活大幅重疊，小時候到處可見蹤影，隨著經濟發展、高樓大廈，加上地球暖化，數量減少，他從事保育近20年，生態保育不是1人努力就可以，透過校園巡迴播映，希望把失去山林孩子找回來，讓保育變成全民運動。

為紀錄可能消失紫斑蝶遷徙世界奇景，他2013年籌備拍攝紫斑蝶紀錄片，貸款300多萬元添購超高速攝影機，呈現紫斑蝶翩翩飛舞微距細膩視覺效果，耗時5年完成生態紀錄電影「消失的紫斑蝶」。

長期關注自然保育的永寬化學公司得知電影上映，馬上與詹家龍聯絡，贊助包場播放，讓雲林子弟藉影片欣賞，關注台灣本土生態特色，讓保育議題扎根。

永寬化學贊助12場「即將消失的美景-台灣紫蝶幽谷全台巡迴教育講座」，超高速鏡頭下紫斑蝶在0.1秒內可以變化17種顏色，蝶蛹一周內變化17種顏色，每一幕都是台灣難複製生態紀錄，透過4K投影機放映，畫面比在電影院看更精采。