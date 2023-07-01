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阿里山林鐵拚明年全線通車 北門車站飯店、古蹟開始整修

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
閒置10餘年的北門車站麗星大飯店，阿里山林鐵文資處辦理促參招商營運。記者魯永明／攝影
閒置10餘年的北門車站麗星大飯店，阿里山林鐵文資處辦理促參招商營運。記者魯永明／攝影

莫拉克風災重創嘉義阿里山林業鐵路，歷經14年修復，預定明年上半年全線通車營運，行政院將投入60億元打造阿里山為國家山林瑰寶，配合全線通車及大阿里山建設計畫，阿里山林鐵及文資處啟動北門車站、古蹟北門驛整修工程，以及北門車站麗星大飯店促參案，預定明年6月前陸續完工。

行政院長陳建仁5月22日到嘉市，視察阿里山林鐵及文資處的嘉義製材所宣布，大阿里山地區將投入60億元建設計畫，打造成為美麗國家級山林瑰寶。林務局長林華慶說，阿里山林鐵遭莫拉克、2015年風災影響，42號隧道嚴重崩塌，須新建隧道，2021年1月動工，預計11 月完成隧道基礎工程，明年上半年通車營運。

林務局2006年委由宏都阿里山國際開發公司，辦理阿里山林鐵三合一BOT案，包含阿里山林鐵營運、阿里山遊樂區沼平觀光旅館興建營運、北門車站多目標的興建暨營運。2009年莫拉克風災，林務局與宏都阿里山國際開發公司發生履約爭議，雙方終止BOT打官司。

2021年在台南高分院調解，終結12年履約爭議，宏都設定地上權斥資8億元興建的北門車站麗星大飯店，林務局以7.58億元價購，阿里山林鐵文資處辦理飯店促參案，本月完成可行性評估，目前進行先期規畫，預計11月底前公告招商。

市定古蹟北門驛因遭蟲蛀、牆面油漆剝落，3月施工整修，明年6月完工，整修後結合周邊北門車站飯店、檜意森活村、車庫園區及製材所，促進觀光發展；北門驛對面新北門車站辦理月台、售驗票空間整修工程，今年底完工。

阿里山 北門 嘉義

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