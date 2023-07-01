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南鐵地下化 北區開元陸橋7月5日拆除

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
開元陸橋將拆除，南市府公布交通配套，民族路四維地下道與北門路口將實施東往西方向快車道禁止車輛左轉。圖／台南市交通局提供
開元陸橋將拆除，南市府公布交通配套，民族路四維地下道與北門路口將實施東往西方向快車道禁止車輛左轉。圖／台南市交通局提供

因應台南市鐵路地下化工程進度，北區開元陸橋將在5日封閉拆除，開元路銜接北門路中斷為期至少2年，因位在進入市區重要交通樞紐，市民憂心「進入交通地獄化」。台南市府昨公布交通配套措施，因應車輛改道後車流增多，小東地下道雙向快車道禁止右轉，民族路四維地下道與北門路口，東往西方向快車道禁止左轉。

交通局說，開元陸橋原訂去年12月底拆除，擔心對交通衝擊大，要求鐵道局做好配套工程，因預期車流主要將改道前鋒路及東豐路，已將前鋒路車道擴增調整為雙向4車道外，東豐路平交道也將擴充為雙向6車道，並設置左轉專用車道與時相，增加道路容量來紓解車流。

交通局擴大檢視，預期改道前鋒路車流會改行小東路地下道，及民族路四維地下道，配套調整小東地下道車道配置，實施雙向快車道禁止右轉、及開放2.1公尺以下小型車利用慢車道右轉；另民族路四維地下道東往西方向將實施禁止左轉措施，簡化路口車流行向提升紓解車流效率。

議員陳怡珍提醒市府，注意周遭消防救護車輛進出動線暢通、交通維持規畫封閉後滾動檢討、小東地下道遇雨封閉因應、附近住戶進出及停車協助、連動交通警示燈號、人行道設置斜坡道供行動不便者通行等問題，減少對民眾衝擊。

有市民發現後火車站前鋒路出現密集8、9個右彎改道標線，諷刺說「有強迫症嗎？」陳怡珍說，鐵道局因應開元陸橋拆除工程，調整目前小東路、前鋒路右彎標線，但現況劃設形式容易引發誤會，指示不明確，反造成用路人混淆，要求市府改善。

交通局說，鐵道局下周調整重繪，陸橋封閉施工期間將密切監控周邊車流，機動因應調整號誌時制，5日上午9點封閉拆除警方將協助交維，籲請用路人減速慢行，遵照指示行車。

車道 鐵道 北門

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