南鐵地下化 北區開元陸橋7月5日拆除

因應台南市鐵路地下化工程進度，北區開元陸橋將在5日封閉拆除，開元路銜接北門路中斷為期至少2年，因位在進入市區重要交通樞紐，市民憂心「進入交通地獄化」。台南市府昨公布交通配套措施，因應車輛改道後車流增多，小東地下道雙向快車道禁止右轉，民族路四維地下道與北門路口，東往西方向快車道禁止左轉。

交通局說，開元陸橋原訂去年12月底拆除，擔心對交通衝擊大，要求鐵道局做好配套工程，因預期車流主要將改道前鋒路及東豐路，已將前鋒路車道擴增調整為雙向4車道外，東豐路平交道也將擴充為雙向6車道，並設置左轉專用車道與時相，增加道路容量來紓解車流。

交通局擴大檢視，預期改道前鋒路車流會改行小東路地下道，及民族路四維地下道，配套調整小東地下道車道配置，實施雙向快車道禁止右轉、及開放2.1公尺以下小型車利用慢車道右轉；另民族路四維地下道東往西方向將實施禁止左轉措施，簡化路口車流行向提升紓解車流效率。

議員陳怡珍提醒市府，注意周遭消防救護車輛進出動線暢通、交通維持規畫封閉後滾動檢討、小東地下道遇雨封閉因應、附近住戶進出及停車協助、連動交通警示燈號、人行道設置斜坡道供行動不便者通行等問題，減少對民眾衝擊。

有市民發現後火車站前鋒路出現密集8、9個右彎改道標線，諷刺說「有強迫症嗎？」陳怡珍說，鐵道局因應開元陸橋拆除工程，調整目前小東路、前鋒路右彎標線，但現況劃設形式容易引發誤會，指示不明確，反造成用路人混淆，要求市府改善。

交通局說，鐵道局下周調整重繪，陸橋封閉施工期間將密切監控周邊車流，機動因應調整號誌時制，5日上午9點封閉拆除警方將協助交維，籲請用路人減速慢行，遵照指示行車。