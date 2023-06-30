雲林縣小內閣異動 張麗善期許帶來新氣象

雲林縣行政處長、機要秘書陳志揚卸任，獲聘雲林縣農會總幹事，而退休的雲林縣農會總幹事簡明欽，將擔任雲林縣行政處長，雲林縣長張麗善今天期許為雲林帶來新氣象。

雲林縣農會今天舉行新、舊任總幹事交接典禮，原任總幹事簡明欽申請退休，陳志揚獲雲林縣農會理事會遴聘新任總幹事。雲林縣農會理事長陳瑞雄主持交接典禮，張麗善等人出席觀禮。

張麗善說，陳志揚擔任縣府機要秘書近5年，形同縣長的分身，代表她處理縣政事務、轉達政策，做法也與她一致，她今天以不捨的心情割愛。

張麗善認為，縣農會、縣府是夥伴關係，共同努力提升農民權益，一起解決農業缺工、極端氣候衝擊問題，推動農業永續發展。

而簡明欽獲聘雲林縣行政處長，此外7月1日起雲林縣政府人事異動，現任地政處長李俊興回鍋擔任建設處長，地政處長由祕書、前地政處長蘇瑞元接任，城鄉發展處將擴編。

對此張麗善表示，為加速任內推動9大產業園區開發，需要有經驗的專業人才相助以縮短行政流程，所以小內閣人事微調；她責成地政處、建設處、城鄉處互相搭配，為產業園區規畫奠定基礎、如期推動。