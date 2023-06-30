快訊

政院前發言人陳宗彥涉貪疑南檢包庇吃案 台高檢調查結果出爐

雲林縣小內閣異動 張麗善期許帶來新氣象

中央社／ 雲林縣30日電
雲林縣長張麗善（中）今天「送舊迎新」，行政處長、機要秘書陳志揚（右）卸任，獲聘雲林縣農會總幹事；原縣農會總幹事簡明欽（左）卸任，獲縣長張麗善聘任縣府行政處長。聯合報系記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（中）今天「送舊迎新」，行政處長、機要秘書陳志揚（右）卸任，獲聘雲林縣農會總幹事；原縣農會總幹事簡明欽（左）卸任，獲縣長張麗善聘任縣府行政處長。聯合報系記者陳苡葳／攝影

雲林縣行政處長、機要秘書陳志揚卸任，獲聘雲林農會總幹事，而退休的雲林縣農會總幹事簡明欽，將擔任雲林縣行政處長，雲林縣長張麗善今天期許為雲林帶來新氣象。

雲林縣農會今天舉行新、舊任總幹事交接典禮，原任總幹事簡明欽申請退休，陳志揚獲雲林縣農會理事會遴聘新任總幹事。雲林縣農會理事長陳瑞雄主持交接典禮，張麗善等人出席觀禮。

張麗善說，陳志揚擔任縣府機要秘書近5年，形同縣長的分身，代表她處理縣政事務、轉達政策，做法也與她一致，她今天以不捨的心情割愛。

張麗善認為，縣農會、縣府是夥伴關係，共同努力提升農民權益，一起解決農業缺工、極端氣候衝擊問題，推動農業永續發展。

而簡明欽獲聘雲林縣行政處長，此外7月1日起雲林縣政府人事異動，現任地政處長李俊興回鍋擔任建設處長，地政處長由祕書、前地政處長蘇瑞元接任，城鄉發展處將擴編。

對此張麗善表示，為加速任內推動9大產業園區開發，需要有經驗的專業人才相助以縮短行政流程，所以小內閣人事微調；她責成地政處、建設處、城鄉處互相搭配，為產業園區規畫奠定基礎、如期推動。

雲林 農會 張麗善

延伸閱讀

張麗善小內閣異動 大將陳志揚轉換跑道領軍雲林縣農會

不滿光電公司在淨水廠旁蓋升壓站 近百村民進雲林議會陳情

影／出生以來就住破舊豬圈老厝 義工為蘇小妹圓夢歡喜入新厝

藝文盛事「夏至藝術節」開幕 張麗善：看戲票價藏驚喜

相關新聞

2035消除結核 嘉縣推出新住民免費篩檢送3百元禮券

嘉義縣衛生局為達成2035消除結核目標，今天在新港鄉衛生所辦新住民結核篩檢，近百名新住民響應挽袖抽血；縣長翁章梁呼籲，新...

嘉市新榮戲院熄燈近4年建商買地建住宅大樓 老戲院將拆除走入歷史

嘉義最後一間二輪片戲院新榮戲院，2019年9月30日關門熄燈，戲院基地用途引人關切，在地知名建設兼飯店經營公司承億集團買...

道交新制今上路 台南分署優先執行4駕駛不禮讓行人罰鍰

道交新制今日上路施行，針對將汽車未禮讓行人的罰鍰金額上限提高到6000元；行政執行署台南分署也針對台南4駕駛人不禮讓行人...

南市再增14例登革熱累計達116例 集中這2個熱區

台南市截止今日下午3點經疾病管制署檢驗確診14例登革熱確診病例，目前累積病例為116例，其中仁德區新增8例、東區新增5例...

南市3位食用好市多莓果通報A肝疑似案例 疾管署均排除

台南市政府衛生局追蹤好市多台南分店有關受A肝病毒汙染的進口冷凍莓果回收情形，6月7日完成第一次監督銷毀作業，今天現場執行...

勇敢say NO反霸凌性騷 嘉義市府與補教品保協會守護學生安全

嘉義市共288間短期補習班及4間兒童課後照顧中心，明天放暑假，為保護學童安全，市府教育處長林立生上午率補教品保協會及教育...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦